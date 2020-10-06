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Латвия изменила порядок въезда в страну для иностранных граждан

Для тех, кто въедет в Латвию до 23.59 часов 11 октября надо заполнить анкету в бумажном виде

сегодня, 22:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

Начиная со следующего понедельника, для въезда на территорию Латвийской республики необходимо будет будет заполнить анкету в электронном виде. Об новом порядке пересечения границы для иностранцев рассказывает латвийский информационный портал Delfi со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел страны Саманты Наливайко.

Латвия изменила порядок въезда в страну для иностранных граждан

Фото из открытых источников

Известно, что заполнить документ, размещенный на специальной платформе covidpass.lv, возможно будет с любого гаджета. Указанная информация будет передана таким ведомствам как Государственная полиция, Государственная пограничная служба, Центр профилактики и контроля заболеваний.

После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который необходимо будет показать сотрудникам пограничной службы Латвии. Без наличия данной анкеты в страну попасть будет невозможно. 

Подчеркивается, что заполнение документа должно состояться не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Латвия изменили правила для заробитчан.



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