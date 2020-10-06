Латвия изменила порядок въезда в страну для иностранных граждан

Начиная со следующего понедельника, для въезда на территорию Латвийской республики необходимо будет будет заполнить анкету в электронном виде. Об новом порядке пересечения границы для иностранцев рассказывает латвийский информационный портал Delfi со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел страны Саманты Наливайко.

Фото из открытых источников

Известно, что заполнить документ, размещенный на специальной платформе covidpass.lv, возможно будет с любого гаджета. Указанная информация будет передана таким ведомствам как Государственная полиция, Государственная пограничная служба, Центр профилактики и контроля заболеваний.

После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который необходимо будет показать сотрудникам пограничной службы Латвии. Без наличия данной анкеты в страну попасть будет невозможно.

Подчеркивается, что заполнение документа должно состояться не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Латвия изменили правила для заробитчан.





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