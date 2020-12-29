В Латвии вводят комендантский час на новогодние выходные

Правительство Латвии в связи с новым всплеском коронавирусной инфекции, решило еще больше усилить комендантский на все предстоящие праздники.

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Он будет действовать с 31 декабря по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00.

Как сообщает Delfi, в стране все также живут в режиме чрезвычайной ситуации, которая продлится еще 9 дней.

По словам премьер-министра Кришьянис Кариньш, в Латвии за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает более 15 человек, и это "нужно остановить".

Правительство Латвии приняло решение усилить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Мероприятия будут действовать с 21 декабря по 11 января. Так, с понедельника в Латвии прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Остаются работать музеи, в библиотеках можно будет брать книги домой.

Напомним, по мнению экспертов, стоит увлажнять воздух на уровне выше 40 процентов, но не выше 60 в зимний период. Ученые утверждают, что при создании таких условий, вирус может погибнуть, а слизистая оболочка органов дыхания человека будет работать лучше, чем при сухом воздухе. Исследователь Аджит Ахлават, а также его коллеги продемонстрировали , что вероятность передачи коронавирусной инфекции во влажном помещении намного ниже, чем в помещении с сухим воздухом. Эксперты связывают это с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и могут дольше сохранять способность к заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавирусной инфекции подвергается разрушению быстрее.

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