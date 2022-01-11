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В Латвии задержаны два человека, которые имеют связи с российской разведкой

Следствие по делам о шпионаже и связях с разведкой России ведет прокуратура Латвии

сегодня, 18:15
Автор:

Козлова Альбіна
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30 декабря 2021 года в Латвии задержаны два человека, связанные с российской военной разведкой. Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемых. Об этом сообщает LETA.

В Латвии задержаны два человека, которые имеют связи с российской разведкой

Задержание подозреваемых в шпионаже, фото из открытых источников

Двум мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовным делам проводится расследование. Известно, что подозреваемые долгое время сотрудничали с российской военной разведкой. Подозреваемые передавали секретную информацию о секторе национальной обороны своим кураторам из России.

Также разведка службы безопасности Латвии узнала, что задержанные встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Как известно из материалов следствия, подозреваемый использовал коллег, получая от них информацию, которую затем передавал россиянам.

Иностранцев интересовали данные о боевых возможностях, процедурах, планах и подготовке Национальных вооруженных сил, обороны, военных закупках, деятельности боевой группы НАТО в Латвии.

В результате проведенных процессуальных действий следователи получили значительное количество доказательств, в том числе документы и носители данных. Доказательная база была достаточной, чтобы выдвинуть подозрение в шпионской деятельности.

По материалам второго уголовного дела, подозреваемый предоставлял российской военной разведке информацию, касающуюся военных интересов России.

Как сообщал портал "Комментарии", в США заключили в тюрьму россиян за масштабную хакерскую операцию. Российский бизнесмен с группой хакеров заработал миллионы на инсайдерской торговле. Прокуратура обвинила его в торговле отчетами о корпоративных доходах, полученными путем взлома компьютерных систем двух поставщиков, которые помогают компаниям представлять квартальные и годовые отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.




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Источник: https://www.leta.lv/eng/home/important/F7B30E11-F9DF-4EEC-B66C-1B4461F342CC/
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