В Латвии задержаны два человека, которые имеют связи с российской разведкой

30 декабря 2021 года в Латвии задержаны два человека, связанные с российской военной разведкой. Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемых. Об этом сообщает LETA.



Задержание подозреваемых в шпионаже, фото из открытых источников

Двум мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовным делам проводится расследование. Известно, что подозреваемые долгое время сотрудничали с российской военной разведкой. Подозреваемые передавали секретную информацию о секторе национальной обороны своим кураторам из России.



Также разведка службы безопасности Латвии узнала, что задержанные встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Как известно из материалов следствия, подозреваемый использовал коллег, получая от них информацию, которую затем передавал россиянам.

Иностранцев интересовали данные о боевых возможностях, процедурах, планах и подготовке Национальных вооруженных сил, обороны, военных закупках, деятельности боевой группы НАТО в Латвии.



В результате проведенных процессуальных действий следователи получили значительное количество доказательств, в том числе документы и носители данных. Доказательная база была достаточной, чтобы выдвинуть подозрение в шпионской деятельности.



По материалам второго уголовного дела, подозреваемый предоставлял российской военной разведке информацию, касающуюся военных интересов России.



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