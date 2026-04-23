В Литве беспощадно разгромили Зеленского: какое заявление президента вывело из себя союзника Киева

После резонансных заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно потенциальной угрозы российского нападения на государства Балтии, вызвавших заметную реакцию со стороны эстонских политиков, премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала воздерживаться от использования риторики, что может усугублять страх или напряжение.

Как сообщает Delfi, политика подчеркнула, что в настоящее время отсутствуют какие-либо фактические основания для подобных оценок ситуации. По ее словам, если бы реальные предпосылки для обострения существовали, подход к публичным заявлениям был бы другим. Она подчеркнула, что Литва последовательно инвестирует значительные ресурсы в обороноспособность и является полноправным членом НАТО, обеспечивающим дополнительные гарантии безопасности.

Ругинене также отметила, что в настоящее время нет никаких признаков непосредственной угрозы нападения на страны региона. В то же время, она признала, что Балтийские государства находятся в сложной геополитической среде, учитывая соседство с Беларусью и близость к зоне российско-украинского конфликта.

Отдельно премьер-министр подчеркнула необходимость сохранения готовности к реагированию на возможные провокации и гибридные угрозы. Она напомнила, что в регионе уже фиксировались различные формы давления и инцидентов, нуждающихся в внимательном мониторинге и соответствующих мерах безопасности.

По ее мнению, страна должна постоянно адаптировать оборонные и стратегические планы в соответствии с актуальными вызовами. Это включает как усиление оборонных возможностей, так и усовершенствование механизмов реагирования на нестандартные угрозы.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время очередной воздушной тревоги российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки зафиксировано попадание в административное здание и один из объектов городской инфраструктуры. На месте прилетов возник пожар, который оперативно пытались локализовать экстренные службы. В районе поражения продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.