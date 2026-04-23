Главная Новости Мир ЕС В Литве беспощадно разгромили Зеленского: какое заявление президента вывело из себя союзника Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

В Литве беспощадно разгромили Зеленского: какое заявление президента вывело из себя союзника Киева

Премьер-министр подчеркнула, что Литва готова реагировать на возможные провокации.

23 апреля 2026, 12:05
Клименко Елена

После резонансных заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно потенциальной угрозы российского нападения на государства Балтии, вызвавших заметную реакцию со стороны эстонских политиков, премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала воздерживаться от использования риторики, что может усугублять страх или напряжение.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Delfi, политика подчеркнула, что в настоящее время отсутствуют какие-либо фактические основания для подобных оценок ситуации. По ее словам, если бы реальные предпосылки для обострения существовали, подход к публичным заявлениям был бы другим. Она подчеркнула, что Литва последовательно инвестирует значительные ресурсы в обороноспособность и является полноправным членом НАТО, обеспечивающим дополнительные гарантии безопасности.

Ругинене также отметила, что в настоящее время нет никаких признаков непосредственной угрозы нападения на страны региона. В то же время, она признала, что Балтийские государства находятся в сложной геополитической среде, учитывая соседство с Беларусью и близость к зоне российско-украинского конфликта.

Отдельно премьер-министр подчеркнула необходимость сохранения готовности к реагированию на возможные провокации и гибридные угрозы. Она напомнила, что в регионе уже фиксировались различные формы давления и инцидентов, нуждающихся в внимательном мониторинге и соответствующих мерах безопасности.  

По ее мнению, страна должна постоянно адаптировать оборонные и стратегические планы в соответствии с актуальными вызовами. Это включает как усиление оборонных возможностей, так и усовершенствование механизмов реагирования на нестандартные угрозы.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время очередной воздушной тревоги российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки зафиксировано попадание в административное здание и один из объектов городской инфраструктуры. На месте прилетов возник пожар, который оперативно пытались локализовать экстренные службы. В районе поражения продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.



