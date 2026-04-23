У Литві нещадно розгромили Зеленського: яка заява президента вивела із себе союзника Києва

Після резонансних заяв президента України Володимира Зеленського щодо потенційної загрози російського нападу на держави Балтії, які викликали помітну реакцію з боку естонських політиків, прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене закликала утримуватися від використання риторики, що може посилювати страх або напруження.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Delfi, політикиня наголосила, що наразі відсутні будь-які фактичні підстави для подібних оцінок ситуації. За її словами, якщо б реальні передумови для загострення існували, підхід до публічних заяв був би іншим. Вона підкреслила, що Литва послідовно інвестує значні ресурси в обороноздатність та є повноправним членом НАТО, що забезпечує додаткові гарантії безпеки.

Ругінене також зазначила, що на даний момент немає жодних ознак безпосередньої загрози нападу на країни регіону. Водночас вона визнала, що Балтійські держави перебувають у складному геополітичному середовищі, враховуючи сусідство з Білоруссю та близькість до зони російсько-українського конфлікту.

Окремо прем’єр-міністерка підкреслила необхідність збереження готовності до реагування на можливі провокації та гібридні загрози. Вона нагадала, що в регіоні вже фіксувалися різні форми тиску та інцидентів, які потребують уважного моніторингу та відповідних заходів безпеки.

На її думку, країна повинна постійно адаптувати оборонні та стратегічні плани відповідно до актуальних викликів. Це включає як посилення оборонних спроможностей, так і вдосконалення механізмів реагування на нестандартні загрози.

