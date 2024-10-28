Оппозиционные социал-демократы одержали победу на парламентских выборах в Литве 27 октября, на которых доминировали разочарование стоимостью жизни и опасения по поводу потенциальных угроз со стороны соседней России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Литва. Фото из открытых источников

Официальные данные показали, что левоцентристская группировка лидирует с 52 местами в ассамблее из 141 члена. Правящая партия "Союз отечества" занимает второе место с 28 местами. По предварительным официальным данным, партия "За Литву" имела все шансы получить 14 мест в парламенте, а Союз фермеров и зеленых — восемь мест.

Лидер Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила журналистам, что, по ее мнению, ее партия получит парламентское большинство вместе со своими вероятными партнерами по коалиции: "За Литву" и "Союзом фермеров и зеленых".

Она отказалась подтвердить, будет ли она претендовать на пост премьер-министра. Свое решение пообещала озвучить после того, как внутри партии пройдут соответствующие консультации.

Блинкевичюте неоднократно заявляла, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Литвы Гитанас Науседа заявил после грузинских парламентских выборов, что Грузия отдаляется от возможного членства в Евросоюзе. Об этом пишет Delfi.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе усталость от войны в Украине достигла максимума, в связи с чем звучат заявления о "мире", которые являются предложением капитуляции. Однако украинский план победы является попыткой вытеснить эти настроения. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает RLT.



