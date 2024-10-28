В Европе разводят руками: действительно ли Грузию больше не видят в ЕС

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Кравцев Сергей
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после грузинских парламентских выборов, что Грузия отдаляется от возможного членства в Евросоюзе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Delfi.
Грузия и ЕС. Фото: из открытых источников
Науседа усомнился, действительно ли партия власти "Грузинская мечта" получила наибольшую поддержку грузин во время субботнего голосования
Он отметил, что, если проанализировать то, что делало грузинское правительство последние полтора года, не приходится говорить, что Тбилиси будет продолжать сближаться с Евросоюзом. Есть большая вероятность, что движение страны будет в противоположном направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент Грузии и основатель партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили, находящийся под арестом с осени 2021 года, обратился к проевропейской оппозиции после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Его обращение было опубликовано на странице Facebook в воскресенье, 27 октября.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, назвав их "тотально сфальсифицированными".
Зурабишвили подчеркнула, что как представитель независимого института в стране, она не может принять результаты голосования. "Я не признаю эти выборы", — подчеркнула президент. Она также отметила, что грузинский народ пал жертвой специальной операции со стороны России, направленной на подчинение страны.
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