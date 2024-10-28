В Европе разводят руками: действительно ли Грузию больше не видят в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после грузинских парламентских выборов, что Грузия отдаляется от возможного членства в Евросоюзе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Delfi.

Грузия и ЕС. Фото: из открытых источников

Науседа усомнился, действительно ли партия власти "Грузинская мечта" получила наибольшую поддержку грузин во время субботнего голосования

"Прежде всего, вопрос в том, победила ли ("Грузинская мечта")? Вот в чем проблема. Мы даже не можем сказать, выиграли они или проиграли. Во-вторых – ну, в самой Грузии этому радуется только один человек – Бидзина Иванишвили. Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов абсолютно несовместимы со сближением с Евросоюзом", – сказал журналистам Науседа.

Он отметил, что, если проанализировать то, что делало грузинское правительство последние полтора года, не приходится говорить, что Тбилиси будет продолжать сближаться с Евросоюзом. Есть большая вероятность, что движение страны будет в противоположном направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент Грузии и основатель партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили, находящийся под арестом с осени 2021 года, обратился к проевропейской оппозиции после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Его обращение было опубликовано на странице Facebook в воскресенье, 27 октября.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, назвав их "тотально сфальсифицированными".

Зурабишвили подчеркнула, что как представитель независимого института в стране, она не может принять результаты голосования. "Я не признаю эти выборы", — подчеркнула президент. Она также отметила, что грузинский народ пал жертвой специальной операции со стороны России, направленной на подчинение страны.



