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В МИД Чехии рассказали, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Чехии напомнили, прежде, чем говорить о вступлении Украины в ЕС, должен быть консенсус среди всех членов Евросоюза

сегодня, 14:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет "Еuractiv".

В МИД Чехии рассказали, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Такой комментарий Липовский сделал после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал настаивать на открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца этого года.


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"Я могу себе представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27", — сказал глава МИД.

При этом многие страны Европейского Союза настроены скептически и Чехия, по его словам, пытается развеять их страхи. Липовский также добавил, что Украина должна будет выполнить все условия и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" в этом отношении.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/czech-fm-ukraine-eu-accession-talks-could-start-this-year/?fbclid=IwAR2PQkXv4-rgVHx7t9pNKlYc_g37DppMEdAbc6LT3BKJveMR1bS4qE8OxSw
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