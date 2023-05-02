В МИД Чехии рассказали, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет "Еuractiv".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Такой комментарий Липовский сделал после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал настаивать на открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца этого года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я могу себе представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27", — сказал глава МИД.

При этом многие страны Европейского Союза настроены скептически и Чехия, по его словам, пытается развеять их страхи. Липовский также добавил, что Украина должна будет выполнить все условия и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" в этом отношении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для сохранения жизни украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российские паспорта, чтобы обеспечить свое выживание. В свою очередь, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает не делать этого. И требует от Красного Креста заставить россиян открыть гуманитарные коридоры для выезда всех желающих из оккупации. Кто прав, кто нет в данной ситуации? О чем говорит ускорение рос-паспортизации на временно оккупированных территориях? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



