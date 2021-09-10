В МИД Польши заявили о неудаче в попытке остановить "Северный Поток-2"

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Антон Рудак
Несмотря на противодействие некоторых стран ЕС, проект "Северный Поток-2" остановить не удалось. Об этом во время совместной пресс-конференции с немецкими и французкими коллегами заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
Збигнев Рау, Фото "polskieradio"
По словам главы МИД, мнение Польши по вопросу строительства "Северного Потока-2" не изменилось.
Польский министр иностранных дел призвал страны ЕС не допустить рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском проекта и усилением влияния России.
Также, бывший глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск назвал завершение строительства "Северного Потока-2" большой ошибкой Германии, сообщает польский телеканал TVN24.
Ранее портал "Коментарі" повідомляв, что будівництво газопроводу "Північний Потік-2" завершувати 10 жовтня. Спеціаліст із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з держуправління, професор Геннадій Рябцев акцентує, что оголошення про завершення прокладання трубопроводу ще не означає, щон наступного дня піде газ. Кандидат політічніх наук, політолог Олексій Якубін зазначає, що є ще питання відносно сертифікації "Північного потоку-2". І цей процес может затягнутися від 1 до 9 місяців, з огляду на неприємне для росіян решення суду в Дюссельдорфі.
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