В МИД Польши заявили о неудаче в попытке остановить "Северный Поток-2"

Несмотря на противодействие некоторых стран ЕС, проект "Северный Поток-2" остановить не удалось. Об этом во время совместной пресс-конференции с немецкими и французкими коллегами заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

Збигнев Рау, Фото "polskieradio"

По словам главы МИД, мнение Польши по вопросу строительства "Северного Потока-2" не изменилось.

"В действительности, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции. Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено", — сказал Збигнев Рау.

Польский министр иностранных дел призвал страны ЕС не допустить рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском проекта и усилением влияния России.

Также, бывший глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск назвал завершение строительства "Северного Потока-2" большой ошибкой Германии, сообщает польский телеканал TVN24.

"Я считаю, что это ошибка и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия", — сообщил Туск.

Ранее портал "Коментарі" повідомляв, что будівництво газопроводу "Північний Потік-2" завершувати 10 жовтня. Спеціаліст із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з держуправління, професор Геннадій Рябцев акцентує, что оголошення про завершення прокладання трубопроводу ще не означає, щон наступного дня піде газ. Кандидат політічніх наук, політолог Олексій Якубін зазначає, що є ще питання відносно сертифікації "Північного потоку-2". І цей процес может затягнутися від 1 до 9 місяців, з огляду на неприємне для росіян решення суду в Дюссельдорфі.



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