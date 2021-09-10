logo
Русский Українська

BTC/USD

45117.73

ETH/USD

3249.67

LTC/USD

173.50

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС В МИД Польши заявили о неудаче в попытке остановить "Северный Поток-2"
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Польши заявили о неудаче в попытке остановить "Северный Поток-2"

Польша будет требовать ЕС недопустить раскола в Европе из-за усиления влияния России

сегодня, 18:03
Автор:

Антон Рудак

Несмотря на противодействие некоторых стран ЕС, проект "Северный Поток-2" остановить не удалось. Об этом во время совместной пресс-конференции с немецкими и французкими коллегами заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

В МИД Польши заявили о неудаче в попытке остановить "Северный Поток-2"

Збигнев Рау, Фото "polskieradio"

По словам главы МИД, мнение Польши по вопросу строительства "Северного Потока-2" не изменилось. 

"В действительности, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции. Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено", — сказал  Збигнев Рау.

Польский министр иностранных дел призвал страны ЕС не допустить рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском проекта и усилением влияния России. 

Также, бывший глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск назвал завершение строительства "Северного Потока-2" большой ошибкой Германии, сообщает польский телеканал TVN24. 

"Я считаю, что это ошибка и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия", — сообщил Туск.

Ранее портал "Коментарі" повідомляв, что будівництво газопроводу "Північний Потік-2" завершувати 10 жовтня. Спеціаліст із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з держуправління, професор Геннадій Рябцев акцентує, что оголошення про завершення прокладання трубопроводу ще не означає, щон наступного дня піде газ. Кандидат політічніх наук, політолог Олексій Якубін зазначає, що є ще питання відносно сертифікації "Північного потоку-2". І цей процес может затягнутися від 1 до 9 місяців, з огляду на неприємне для росіян решення суду в Дюссельдорфі.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/AuswaertigesAmt/status/1436265692290961412
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ