В МИД Украины отреагировали на заявления венгерских чиновников

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высказал позицию Украины относительно заявлений представителей власти Венгрии о готовности платить россии за газ в ее национальной валюте, неприсоединении к санкциям против страны-агрессора. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.



Министерство иностранных дел, фото Facebook

Как заявил спикер, победившая на парламентских выборах в Венгрии партия заявляет, что готова сотрудничать с агрессором на его условиях — платить за газ в рублях. Новое руководство страны отказывается поддерживать новые антироссийские санкции, хотя и предлагает проводить переговоры между Украиной и россией на свои территории.



"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность россии за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности россии и поощрять ее к новым зверствам против украинцев. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ как недружественную позицию по отношению к нашему государству", — подчеркнул Олег Николенко.

Поэтому помочь Украине венгерское руководство должно совсем другим путем, присоединившись к позиции ЕС, и оказывая украинскому народу военную помощь, ведь у народов обеих стран тесные связи и общая история. В Украине сейчас проживает значительное этническое сообщество венгров — 150 тысяч человек, поэтому МИД Украины призывает соседнюю Венгрию выступить вместе с другими европейскими странами против агрессора, который проводит геноцид украинцев, и оказать поддержку нашему государству.

Как сообщал портал, еще пять стран Европы высылают российских дипломатов. Всего с 24 февраля с начала войны было отправлено 239 сотрудников российских посольств в европейских странах. Выслали США, Болгария, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Бельгия и Ирландия, Германия, Франция, Испания, Словакия, Швеция, Италия, Румыния и Португалия.

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