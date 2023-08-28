В начале вторжения в Украину Путин выдвинул требования Макрону и Шольцу: чего он хотел

Когда шел девятый день полномасштабной войны РФ в Украине хозяин кремля Владимир Путин потребовал в президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца признать Крыма территорией РФ. Об этом сообщает немецкое издание BILD, журналисты которого имели возможность ознакомиться с расшифровками переговоров Макрона и Шольца.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Он просил меня о том, чтобы Крым был признан частью России. И о независимости этих "республик". Ничего нового, если говорить прямо", — подчеркнул Шольц.

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Больше всего удивились западные лидеры, что глава РФ никак не упоминал тему санкций и не пытался обжаловать их.

"Что меня беспокоит больше, чем переговоры: он не жалуется на все санкции. Он даже не упомянул о санкциях", — продолжил Шольц.

Как утверждает немецкий канцлер, российский президент выразил готовность к переговорам, однако без участия Зеленского только с Шольцом и Макроном. Такое он поставил первое условие. Во втором условии – чтобы не было прекращения огня.

"Потом Путин сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом США, чтобы получить от него указания", — рассказал немецкий лидер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заставит Путина пойти на компромисс в войне. Сообщение ГУР Минобороны Украины о том, что Кремль намерен мобилизовать на войну против Украины еще как минимум 450 тысяч человек, дают повод задуматься о том, что Путин не отказался от своих первоначальных планов и готов идти на эскалацию в войне.

Международный консультант, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов в эфире телеканала "FREEДОМ" выразил мнение, что пока украинская армия не одержит весомых побед в войне, не освободит большую часть захваченной россиянами территории, говорить о том, что Путин готов на компромиссное решение не приходится.

