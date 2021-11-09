В НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны ЕС местью Лукашенко за санкции

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Кравцев Сергей
Ситуация на польско-белорусской границе накаляется. Уже и в НАТО взяли слово, называют трафик мигрантов из Беларуси в страны Европейского Союза организованной гибридной атакой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью дестабилизировать ЕС в ответ на санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог и блогер Олеся Яхно.
Мигранты на границе. Фото: БелТА
Политолог добавляет, ранее польские власти обвинили и Россию в том, что она является участницей создания кризиса. На что спикер МИДа РФ Мария Захарова дала довольно странный ответ: мол, Варшава активно участвовала в разрушении Ирака, а значит – Польша должна принимать сейчас иракцев.
Читайте также на портале "Комментарии" — на польско-белорусской границе горячо: в Польше вспомнили "зеленых человечков" и провели аналогии с оккупацией Крыма. Министерство национальной обороны Польши встревожено ситуацией на польско-белорусской границе.
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