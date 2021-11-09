В НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны ЕС местью Лукашенко за санкции

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется. Уже и в НАТО взяли слово, называют трафик мигрантов из Беларуси в страны Европейского Союза организованной гибридной атакой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью дестабилизировать ЕС в ответ на санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог и блогер Олеся Яхно.

Мигранты на границе. Фото: БелТА

"Ситуация развивалась по нарастающей. Вначале мигранты в страны Балтии, затем в Польшу и Германию. Несколько дней назад польские пограничники увидели трёх вооруженных людей, пробравшихся через границу с территории Беларуси. А уже в понедельник через границу пытались прорваться от 3000 до 4000 мигрантов, как видно из видео польских пограничников. Вертолёты в ответ пытались разогнать толпу", – отметила Олеся Яхно.

Политолог добавляет, ранее польские власти обвинили и Россию в том, что она является участницей создания кризиса. На что спикер МИДа РФ Мария Захарова дала довольно странный ответ: мол, Варшава активно участвовала в разрушении Ирака, а значит – Польша должна принимать сейчас иракцев.

"В общем, проблема в развитии. Особенно, с учётом того, что Россия и Беларусь подписали ряд соглашений об интеграции, в том числе соглашение о миграции", – резюмировала политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — на польско-белорусской границе горячо: в Польше вспомнили "зеленых человечков" и провели аналогии с оккупацией Крыма. Министерство национальной обороны Польши встревожено ситуацией на польско-белорусской границе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!