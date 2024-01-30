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В Нидерландах предложили отправить беженцев в «безопасные регионы» на западе Украины

В партии ВВВ заявили, что не могут разместить всех беженцев из Украины. Там отметили, что в Украине есть безопасные регионы, где можно разместится, пишет DutchNews, сообщают «Комментарии»

30 января 2024, 16:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Депутат партии ВВС Мона Кейзер заявила, что Нидерланды не могут разместить всех беженцев из Украины. По ее словам, уже прошло два года войны, страна приняла десятки тысяч украинцев. Именно поэтому, депутат считает, что украинских беженцев можно отправить домой в те регионы, которые считаются спокойными.

В Нидерландах предложили отправить беженцев в «безопасные регионы» на западе Украины

В Нидерландах сетуют на большое количество беженцев

При этом Кейзер заявила, что запад Украины ей кажется "относительно стабильным". При этом она поинтересовалась, какой будет позиция временного кабинета министров, если Киев попросит отправить обратно граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу. Она не исключила, что сотни тысяч военнообязанных бежали за границу. По ее мнению, некоторые могут оказаться в Нидерландах.

В то же время парламентарий GroenLinks/PvdA Джулиан Бушофф назвал предложения BBB "тревожными".

"Непостижимо, что BBB рассматривает возможность отправки людей обратно в страну, находящуюся в состоянии войны", — сказал он.

Как писали "Комментарии", некоторые страны также начали задумываться над поддержкой украинских беженцев. Например, Норвегия сообщила о радикальном сокращении помощи украинцам, которые прибывают в страну. Так, украинцам, которые, например, проживают в частных домах, больше не будут предоставлять финансовые выплаты.

Кроме того, "Комментарии" писали, что одна из групп украинских беженцев должнапокинуть Нидерланды до марта 2024 года. Сообщалось, что около 100 тыс. граждан Украины, сбежавших от российского вторжения, могут оставаться в Нидерландах без каких-либо условий с защитой до 4 марта 2025 года. Однако граждане третьих стран, которые жили в Украине и попали в Нидерланды после военной агрессии РФ, должны вернуться в свои страны до 4 марта 2024 года или подать заявку на предоставление убежища через обычную систему.

Также "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский предложил по-другому выплачивать помощь украинским беженцам, которые находятся за рубежом.




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Источник: https://www.dutchnews.nl/
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