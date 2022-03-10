В ООН отреагировали на обстрел роддома в Мариуполе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на обстрел больницу в Мариуполе с родильным отделением и заявил, что это ужасно, а бессмысленное кровопролитие следует остановить. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на страницу его в Твиттере.



9 марта представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке подчеркнул, что ООН срочно рассматривает уже информацию о бомбардировке медицинского учреждения в Мариуполе. По его словам, медицинские учреждения не могут являться мишенями для атаки. ВОЗ призвала к немедленному прекращению атак на учреждения здравоохранения, на медицинских работников, на машины скорой помощи. По его словам, гуманитарный кризис в Украине обостряется, растет количество жертв и беженцев, вынужденных покинуть свое место жительства.



Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ назвала ужасной атаку на больницу в Мариуполе, ведь под завалами оказались дети и роженицы.

Как сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев, за 14 дней войны выехало более 2.2 миллионов украинцев из государства. ООН вместе с ВОЗ передало уже 76 метрических тонн необходимых товаров. Всемирная продовольственная программа создала логистическую инфраструктуру для поддержки гуманитарного сообщества и заключила контракты по доставке гуманитарной помощи на склады в Киеве, Львове и Черновцах и в соседних странах.

Как сообщал портал, Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для проведения переговоров с Лавровым. По информации украинских СМИ, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что трехсторонняя встреча с участием глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России состоится 10 марта в рамках дипломатического форума в турецком городе Анталия.



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