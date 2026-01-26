В ПАСЕ оказали невиданную услугу Путину: стало известно о скандальном решении

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы разрешило российской делегации снова участвовать в работе органа. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем сообщении.

Фото: из открытых источников

По его словам, решение о формировании российской делегации принималось еще на осенней сессии Ассамблеи, поэтому возвращение представителей РФ не стало неожиданностью. Однако депутат подчеркнул, что проблема заключается в нарушении ПАСЕ собственной резолюции, орган сам одобрил.

В состав российской делегации вошли Наталья Арно, Дмитрий Гудков, Марк Фейгин, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Олег Орлов, Любовь Соболь, Надежда Толоконникова и Андрей Волна. Гончаренко уточнил, что делегация будет работать в течение одного года, после чего ПАСЕ должно принять новое решение о продлении ее мандата.

Следует напомнить, что Парламентская ассамблея Совета Европы ранее приняла резолюцию "Россия: новые угрозы европейским демократиям", в которой осуждаются российские удары по гражданской инфраструктуре, кибератаки, дезинформационные кампании и вмешательство в выборы европейских государств.

Кроме того, ПАСЕ единогласно поддержала документ, призывающий международное сообщество содействовать переговорному процессу между Украиной и Россией по скорейшему обмену пленными по формуле "всех на всех" и освобождению всех военнопленных и гражданских граждан. Об этом сообщила глава украинской делегации в Ассамблее и член Координационного штаба Мария Мезенцева-Федоренко. Резолюцию поддержали 88 депутатов.

Как уже писали "Комментарии", энергетическая ситуация в Киевской области стабилизировалась, и регион возвращается в графики подачи электроэнергии, сообщает компания ДТЭК. Однако, несмотря на возобновление электроснабжения, ситуация остается напряженной и может изменяться в зависимости от обстоятельств, включая погодные условия или технические проблемы.