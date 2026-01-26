У ПАРЄ зробили небачену послугу Путіну: стало відомо про скандальне рішення

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи дозволило російській делегації знову брати участь у роботі органу. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму дописі.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, рішення щодо формування російської делегації ухвалювалось ще на осінній сесії Асамблеї, тож повернення представників РФ не стало несподіванкою. Проте депутат підкреслив, що проблема полягає в порушенні ПАРЄ власної резолюції, яку орган сам схвалив.

До складу російської делегації увійшли Наталія Арно, Дмитро Гудков, Марк Фейгін, Володимир Кара-Мурза, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Олег Орлов, Любов Соболь, Надія Толоконнікова та Андрій Волна. Гончаренко уточнив, що делегація працюватиме протягом одного року, після чого ПАРЄ має ухвалити нове рішення щодо продовження її мандату.

Варто нагадати, що Парламентська асамблея Ради Європи раніше ухвалила резолюцію "Росія: нові загрози європейським демократіям", у якій засуджуються російські удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав.

Крім того, ПАРЄ одноголосно підтримала документ, який закликає міжнародну спільноту сприяти переговорному процесу між Україною та Росією щодо якнайшвидшого обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" та звільнення усіх військовополонених і цивільних громадян. Про це повідомила очільниця української делегації в Асамблеї та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко. Резолюцію підтримали 88 депутатів.

