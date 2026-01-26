logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС У ПАРЄ зробили небачену послугу Путіну: стало відомо про скандальне рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

У ПАРЄ зробили небачену послугу Путіну: стало відомо про скандальне рішення

Делегація буде продовжувати протягом наступного року

26 січня 2026, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи дозволило російській делегації знову брати участь у роботі органу. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму дописі.

У ПАРЄ зробили небачену послугу Путіну: стало відомо про скандальне рішення

Фото: з відкритих джерел

За його словами, рішення щодо формування російської делегації ухвалювалось ще на осінній сесії Асамблеї, тож повернення представників РФ не стало несподіванкою. Проте депутат підкреслив, що проблема полягає в порушенні ПАРЄ власної резолюції, яку орган сам схвалив.

До складу російської делегації увійшли Наталія Арно, Дмитро Гудков, Марк Фейгін, Володимир Кара-Мурза, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Олег Орлов, Любов Соболь, Надія Толоконнікова та Андрій Волна. Гончаренко уточнив, що делегація працюватиме протягом одного року, після чого ПАРЄ має ухвалити нове рішення щодо продовження її мандату.

Варто нагадати, що Парламентська асамблея Ради Європи раніше ухвалила резолюцію "Росія: нові загрози європейським демократіям", у якій засуджуються російські удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав.

Крім того, ПАРЄ одноголосно підтримала документ, який закликає міжнародну спільноту сприяти переговорному процесу між Україною та Росією щодо якнайшвидшого обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" та звільнення усіх військовополонених і цивільних громадян. Про це повідомила очільниця української делегації в Асамблеї та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко. Резолюцію підтримали 88 депутатів.

Як вже писали "Коментарі", енергетична ситуація в Київській області стабілізувалася, і регіон повертається до графіків подачі електроенергії, повідомляє компанія ДТЕК. Однак, незважаючи на відновлення електропостачання, ситуація залишається напруженою та може змінюватися залежно від обставин, зокрема погодних умов або технічних проблем.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини