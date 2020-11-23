В Польше начнутся массовые проверки населения на коронавирус

Вторая волна эпидемии коронавируса вынуждает правительства европейских стран вводить новые методы предотвращения заболеванию. Так, опыт Словакии, в которой провели массовые тесты на коронавирус среди населения, намерена перенять и Польша. С таким заявлением выступил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

"Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона словацких граждан в три этапа", — заявил чиновник.

Глава польского минздрава отметил качество и эффективность метода, который использовали его словацкие коллеги. Польша уже может похвастаться специалистами, которые разрабатывают инструкции для массового тестирования граждан.

Для начала, тесты проведут для жителей южных регионов, в которых наиболее высокий, согласно статистике, уровень заболевания.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Украины приняли решение по закупке 6 миллионов экспресс-тестов на определение вируса COVID-19 в организме человека. На их закупку из бюджета будет выделен 1 миллиард гривен – именно такую сумму одобрил Комитет Парламента по вопросам бюджета.

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