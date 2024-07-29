В Польше не стали молчать: Орбан получил решительный ответ за свои заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил поляков в "лицемерной политике" указав, что те ведут сотрудничают с РФ, однако критикуют за подобную деятельность Будапешт. В Польше отреагировали на заявления венгерского лидера и призвали выйти из ЕС.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

На заявления Орбана ответил заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский, который отметил, что в отличие от Венгрии, Польша не ведет бизнес с Россией, поскольку считает полномасштабное вторжение РФ также атакой на свою страну, ЕС и НАТО. Также Бартошевский заявил, что Орбан из-за постоянной критики ЕС и дружбы с Путиным может выйти из организации и присоединиться к союзу с российским диктатором.

"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые будто бы плохо к ним относятся. Почему бы ему не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа? Если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика на это время", — отреагировал Бартошевский.

Теофил Бартошевский также добавил, что Орбан блокирует около полумиллиарда евро из Европейского фонда мира, которые должны пойти Польше на возмещение военной техники, которую поляки передали Украине.

Напомним, что Виктор Орбан выступил в румынском курортном городке Беилле-Тушнад, где обвинил Польшу в "наиболее лицемерной политике во всей Европе", потому что якобы те "беззастенчиво ведут бизнес" с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выступления в Румынии Орбан сделал скандальные заявления не только о Польше, но и о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, планирует ли Виктор Орбан закончить войну в Украине.