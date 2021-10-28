В Польше обнаружили более 500 поддельных украинских COVID-сертификатов

Польские пограничники с начала 2021 года обнаружили 554 сфальсифицированных украинских COVID-сертификата. Об этом сообщает Надбужанский отдел пограничной службы Польши. В этом году сотрудники пограничной службы Надбужанского отдела выявили 554 случая использования поддельных международных сертификатов по вакцинации против COVID-19. Их выдавали в Украине. Обычно фейковые сертификаты идентифицировали на этапе паспортного контроля, когда у пограничников возникло подозрение.

Польша (фото из открытых источников)





Контрольными пунктами-лидерами по выявлению поддельных сертификатов являются "Рава-Русская-Гребенное" (352 случая), "Долгобычув-Угрев" (76 случаев), "Зосин-Устилуг" (74 случая) и "Ягодин-Дорогуск" (52 случая). Согласно польскому законодательству, использование фальшивых документов карается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. После обнаружения подделок и окончания процедур оформления документов польские пограничники запрещали въезд в Польшу и депортировали нарушителей.





Напомним, польские производители закроют потребность в кислороде украинских больниц, заявил Виктор Ляшко. Один из закрывшихся на ремонт заводов-поставщиков медицинского газа расположен на западе Украины. Поэтому удобнее везти баллоны из Польши, чем с противоположного направления – из Запорожской, Донецкой или Луганской областей. Министерство инфраструктуры предоставило все необходимые разрешения поставщику. Несколько машин уже прибыли и привезли баллоны с кислородом в больницы, которые в нем нуждались немедленно. Вопрос, сколько же стоила срочная покупка, Ляшко проигнорировал. В то же время сказал, что это проблема поставщика, по какой контрактной цене он договорился.

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