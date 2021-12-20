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В Польше погиб украинец, другой травмировался: что известно

В аварии по дороге в Познань разбился автомобиль, где ехали украинцы

20 декабря 2021, 15:51
Автор:

Козлова Альбіна
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В Польше погиб украинец, другой травмировался: что известно

В Польше в ДТП погиб украинец, фото Facebook

В районе Лодзинского воеводства на дороге произошла смертельная авария с участием автомобилей марок Audi и Volkswagen. В Audi ехали два украинца. Автомобиль двигался в направлении Познани. Об этом сообщает Польское радио.

Известно, что ночью 19 декабря недалеко от Ловича на дороге произошло ДТП. Предварительно украинец за рулем Audi не справился с управлением и въехал в барьеры на обочине. От удара авто отбросило на встречную полосу, где в него въехал на скорости Volkswagen. На место прибыли полицейские, экстренная медицинская помощь и спасатели.

На месте происшествия 43-летний украинец, который находился в Audi, погиб. Медики оказывали ему помощь и проводили реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. О смерти гражданина Украины, рассказала спикер местной полиции Ловича.

За рулем Volkswagen находился местный поляк, его осмотрели медики. Кровь водителя Audi проверят на содержание алкоголя. Известно, что в крови поляка алкоголя не было. Оба водителя госпитализировали в больницы — украинца отвезли геликоптером, поляка на карете "скорой". О тяжести травм мужчин не сообщается.

Расследование по делу начали в прокуратуре Ловича. Следственные действия продолжаются, полицейские собирают показания других водителей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше полицейские пытались успокоить мужчину, от ранения он скончался. На вызов об агрессивном поведении мужчины приехали двое патрульных. Мужчина вроде бы не успокаивался и набросился на полицейскую, тогда ее напарник выстрелил. Раненому оказывали медицинскую помощь, однако он скончался на месте.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2872004,%D0%A3-%D0%94%D0%A2%D0%9F-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%B3%D1%
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