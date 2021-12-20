В Польше погиб украинец, другой травмировался: что известно

В Польше в ДТП погиб украинец, фото Facebook

В районе Лодзинского воеводства на дороге произошла смертельная авария с участием автомобилей марок Audi и Volkswagen. В Audi ехали два украинца. Автомобиль двигался в направлении Познани. Об этом сообщает Польское радио.



Известно, что ночью 19 декабря недалеко от Ловича на дороге произошло ДТП. Предварительно украинец за рулем Audi не справился с управлением и въехал в барьеры на обочине. От удара авто отбросило на встречную полосу, где в него въехал на скорости Volkswagen. На место прибыли полицейские, экстренная медицинская помощь и спасатели.



На месте происшествия 43-летний украинец, который находился в Audi, погиб. Медики оказывали ему помощь и проводили реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. О смерти гражданина Украины, рассказала спикер местной полиции Ловича.

За рулем Volkswagen находился местный поляк, его осмотрели медики. Кровь водителя Audi проверят на содержание алкоголя. Известно, что в крови поляка алкоголя не было. Оба водителя госпитализировали в больницы — украинца отвезли геликоптером, поляка на карете "скорой". О тяжести травм мужчин не сообщается.

Расследование по делу начали в прокуратуре Ловича. Следственные действия продолжаются, полицейские собирают показания других водителей.



Как сообщал портал "Комментарии", в Польше полицейские пытались успокоить мужчину, от ранения он скончался. На вызов об агрессивном поведении мужчины приехали двое патрульных. Мужчина вроде бы не успокаивался и набросился на полицейскую, тогда ее напарник выстрелил. Раненому оказывали медицинскую помощь, однако он скончался на месте.



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