В Польше произошла масштабная утечка военных данных: что известно

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Людмила Слободенюк
В свободном доступе оказалась информация о вооружении польской армии, программном обеспечении, количестве боеприпасов, запчастях к боевым машинам. Об этом пишет издание Onet, передают "Комментарии".
В Польше произошла утечка данных о вооружении армии. Фото из открытых источников
По мнению экспертов, утечка этих данных очень ценна для иностранных спецслужб. В частности, немало информации касается техники, оставшейся у поляков после развала СССР, а также того, что закупалось у Израиля, Германии и США. В сеть выложили все о базе ресурсов польской армии — от ноутбуков, белья и одеял до истребителей и ракет. Базу данных, выложенную в сеть, скачали пользователи из десятков стран. Больше всего ею заинтересовались россияне и китайцы.
В настоящее время польские спецслужбы работают над поиском злоумышленников.
Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января неизвестными хакерами были заблокированы государственные сайты основных министерств и сайт "Дия". Злоумышленники оставили сообщение о том, что все данные украинцев были слиты в свободный доступ. В правительстве эту информацию опровергли. Часть сайтов работает по-прежнему.
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