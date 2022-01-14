В Польше произошла масштабная утечка военных данных: что известно

В свободном доступе оказалась информация о вооружении польской армии, программном обеспечении, количестве боеприпасов, запчастях к боевым машинам. Об этом пишет издание Onet, передают "Комментарии".

В Польше произошла утечка данных о вооружении армии. Фото из открытых источников

По мнению экспертов, утечка этих данных очень ценна для иностранных спецслужб. В частности, немало информации касается техники, оставшейся у поляков после развала СССР, а также того, что закупалось у Израиля, Германии и США. В сеть выложили все о базе ресурсов польской армии — от ноутбуков, белья и одеял до истребителей и ракет. Базу данных, выложенную в сеть, скачали пользователи из десятков стран. Больше всего ею заинтересовались россияне и китайцы.

"Данные, обнародованные в военной сети, составляют 1 миллион 757 тысяч 390 записей. Чтобы продемонстрировать масштабы утечки, достаточно сказать, что количество огнестрельного оружия калибра до 30 мм, его частей и инструментов составляет 2800 предметов. Из более чем 1,7 миллиона обнародованных записей следует детальное состояние владения всей польской армией, а также недостаток ее оборудования. Из переписи можно определить, например, какая техника не работает или чего не хватает польской армии", — рассказали польские военные журналистам издания.

В настоящее время польские спецслужбы работают над поиском злоумышленников.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января неизвестными хакерами были заблокированы государственные сайты основных министерств и сайт "Дия". Злоумышленники оставили сообщение о том, что все данные украинцев были слиты в свободный доступ. В правительстве эту информацию опровергли. Часть сайтов работает по-прежнему.

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