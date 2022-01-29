В Польше рассказали, сколько беженцев из Украины ожидают, если начнутся военные действия

Польша готовится принимать украинцев, фото из открытых источников

В Министерстве внутренних дел Польши рассказали, что готовятся к вероятному наплыву около миллиона беженцев из Украины в случае военных действий на территории Украины. Об этом сообщает Польское радио.



Заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик подчеркнул, что Польша, как соседняя с Украиной страна, должна подготовиться к приему беженцев, которые будут убегать от войны, что может начаться между Россией и Украиной. По словам Мацея Вонсика, правительство разрабатывает план действий на случай реализации самого плохого сценария.

Поэтому уже оборудуют переходы на границе. Также начали проводить мероприятия для обеспечения мест для размещения беженцев всем необходимым. Правительство делает запасы продовольствия и медикаментов. Представитель министерства подчеркнул, что беженцы из Украины будут находиться под защитой Польши в соответствии с Женевской конвенцией.

"Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры", — пояснил замминистра.

Чиновник высказал мнение, что Кремль не будет совершать никаких агрессивных действий, по крайней мере, до окончания зимних Олимпийских игр, потому что это может ухудшить отношения России с Китаем.



28 января в Польше состоялось заседание Совета национальной безопасности, во время которого обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине. По словам президента Анджея Дуды, такого напряжения в Европе и угрозы войны не было с 1989 года.



Как сообщал портал "Комментарии", стали известны результаты исследования. Украинцы ответили, вступит ли Украина в НАТО и примут ли они участие в терробороне в случае войны с Россией.

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