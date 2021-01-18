В Польше украинцу, который ударил поляка в лицо, дали 20 месяцев тюрьмы

В 2018 году украинец ударил в хостеле поляка, который до этого был выселен за пьянство и мошенничество. Об этом сообщает местное издание dziennikpolski24.pl.

Полиция Польши (фото из открытых источников)

Поляк Лукаш Б. подошел в хостеле к украинцу и словесно его оскорбил, за что получил в лицо. От удара житель Польши упал и вызвал полицию. От удара поляк упал на землю и на мгновение потерял сознание. Мужчина вызвал полицию, заявив, что на него напал житель Украины. Его забрали в больнице и рентген подтвердил черепно-мозговую травму. Судебный медицинский эксперт, который проверял поляка заявил, что травмы Лукаша могли быть вызваны падением, а не самим ударом, однако дело дошло до суда. Там пострадавший всю вину свалил на украинца, описывая его как агрессивного человека. Себя же представил как спокойного человека, не злоупотребляющего алкоголем.

Но на суде выступали свидетели и рассказывали, что житель Польши был зачинщиком всех драк и скандалов.

Суд приговорил нашего земляка к трем годам отбывания в тюрьме, но к выплате компенсации отказал, поскольку было установлено, что именно житель Польши был зачинщиком.

Через некоторое время поляк умер. В ответ украинец обжаловал решение суда. В апелляционной инстанции переквалифицировали уголовную статью и уменьшили приговор гражданину Украины до 20 месяцев лишения свободы.



Напомним, н а Бессарабской площади в столице Украины прошлой ночью неизвестные устроили драку со стрельбой. Известно, что драка со стрельбой произошла в субботу, 4 июля, около 4:00 в ТЦ "Арена Сити" на Бессарабской площади.

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