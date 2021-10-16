В Польше в ДТП украинцы попали в ДТП: один девушка погибла

В Любуского воеводства, что на западе Польши, в ДТП попал автомобиль с украинским. В результате аварии погибла 19-летняя гражданка Украины. Об этом сообщила Gazeta Lubuska. Авария произошла в ночь на 16 октября на маршруте между населенными пунктами Будзехув и Ясень.

Польша (фото из открытых источников)

Известно, что 31-летний украинец, водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.





В результате аварии на месте погибла 19-летняя пассажирка. Водитель и другие пассажиры серьезно не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.





Напомним, на Закарпатье, недалеко от населенного пункта Майдан "Audi A4", в которой путешествовала семья с тремя детьми, на скорости выскочила из автомобильной трассы на обочину. В результате этого вынужденного маневра погиб 12-летний подросток. Эта смертельная автоавария произошла 12 октября, поздно вечером на дороге Долина-Хуст. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Закарпатской области.

По информации закарпатских спасателей, водитель скоростной иномарки прошел населенный пункт Верхний Быстрый и ехал в направлении Майдана, но допустил ошибку во время езды и взлетел на обочину. Во время ДТП повреждения различной степени тяжести получили 2-летний и 8-летний дети, а также и сами супруги. Они все госпитализированы в местную больницу.

Сайт "Комментарии" информировали о том, что смертельная ДТП произошло на Закарпатье. Фура раздавила легковой автомобиль. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о смертельном дорожно-транспортном происшествие, в результате которого оборвалась жизнь пяти человек, среди них был ребенок. Трагедия случилась на дороге Мукачево-Рогатин, что на Закарпатье.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!