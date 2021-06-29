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Главная Новости Мир ЕС В Польше взорвали дом молодоженов. Подозревают жителя Украины
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В Польше взорвали дом молодоженов. Подозревают жителя Украины

Сначала рассматривалась версия взрыва газового баллона

29 июня 2021, 23:47
Автор:

Ольга Чародий

В селе Сосново (Польша) неизвестные взорвали дом семейной пары, которая только поженилась. Под подозрение полиции попало несколько  человек, сообщает Wyborcza.

В Польше взорвали дом молодоженов. Подозревают жителя Украины

Взрыв в доме (фото из открытых источников)

Один из подозреваемых в подготовке взрыва дома – украинец. Как считают правоохранители, его, якобы, нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их. Взрыв произошел ночью, пока супруги праздновали свою свадьбу.

Сначала рассматривалась версия взрыва газового баллона, но после более тщательной проверки были обнаружены остатки бутылок с зажигательным веществом.

Взрыв дома произошел, когда молодая пара с гостями отмечала свою свадьбу. Их родственники рассказали полиции, что влюбленные недавно сделали ремонт в этом доме. Расследование продолжается.

Напомним, в Одессе на улице Серова произошел сильный взрыв газа в доме. На месте работали спасатели, полицейские, дежурила скорая. Об этом писали очевидцы. По их словам, взрыв был достаточно сильный и было неизвестно, есть ли пострадавшие.

В ГСЧС поступил вызов о взрыве бытового газа на улице Серова, 38 в частном одноэтажном доме. Из-под завалов достали двух человек. Их доставили в больницу. По словам свидетелей, обрушилась крыша и несущие стены.

Ранее в Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

Отмечается, что взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки на ул. Юрия Коваленко. Когда сотрудники спасательной службы прибыли на место, в квартире уже был пожар.



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Источник: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,27261135,wybuch-w-domu-nowozencow-policja-zatrzymala-dwie-osoby-sprawdzany.html?disableRedirects=true
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