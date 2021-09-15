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Главная Новости Мир ЕС В Польше задумались о выходе из Еврозоны: что происходит
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В Польше задумались о выходе из Еврозоны: что происходит

Глава польской правительственной партии PiS Ярослав Качинский заявил, что раскол вокруг судебных реформ не повод для выхода из Еврозоны

сегодня, 18:38
Автор:

Антон Рудак

Глава правящей партии Польши PiS Ярослав Качинский создал резолюцию, которая исключает выход из Евросоюза, сообщает издание DW, ссылаясь на слова пресс-секретаря партии Аниты Червинской. 

В Польше задумались о выходе из Еврозоны: что происходит

Ярослав Качинский, фото из открытых источников

Резолюцию создали на фоне растущей напряженности из-за раскола вокруг судебной реформы. Также заявления Ярослава Качинского прозвучали на фоне сообщений членов его партии , что Польша может выйти из ЕС. Хотя большинство поляков видят Польшу в составе ЕС.

"Полексита не будет. Это пропагандистское изобретение, которое много раз использовалось против нас. Мы видим будущее Польши в Европейском Союзе", — сказал Качинский государственному информационному агенству РАР.  
Но тем не менее Качинский резко осудил вмешательство Евросоюза в данный спор о судебных реформах в Польше. Еврокомиссия недавно попросила наложить на Польшу ежедневные штрафы, пока она не приостановит спорные реформы. 

"Вопросы правосудия остаются исключительной компетенцией государств-членов и не могут подвергаться вмешательству, которое имеет место в настоящий момент. Мы хотим быть в ЕС, но в то же время хотим оставаться суверенным государством", — отметил Качинский. 

При этом он добавил, что договоры ЕС в значительной степени больше не действуют или используются в качестве предлога. По мнению Качинского, наблюдается и принцип равенства государств. Он обвинил Германию в инструментализации ЕС. На прошлой неделе заместитель лидера PiS Рышард Терлецкий сообщил, что если дела пойдут не так, как этого хочет Польша, то они будут вынуждены прибегнуть к радикальным действиям. 

"Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли", — сказал он.

Другой ведущий член PiS, Марек Суски, сделал более радикальное заявление, назвав Евросоюз брюссельскими оккупантами.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша продолжает конфликтовать с европейскими партнерами из-за Украині. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау публично высказался о решении партнеров по Североатлантическому альянсу не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня. Польский дипломат считает такой ход событий ошибкой и призывал своих международных коллег принимать правильные решения, а не "спасать свое лицо" в последний момент.


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Источник: https://www.dw.com/en/poland-ruling-party-chief-says-there-will-be-no-polexit/a-59190139
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