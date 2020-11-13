В Праге отменят масочный режим: так решил суд

Европа постепенно отходит от карантинных ограничений. Если ранее в Польше объявили отказ от карантина, то теперь в столице Чехии — Праге отменят масочный режим. Такое решение принял городской суд Праги. Отныне в столице Чехии не нужно носить маски как на улицах, так и в магазинах.

Хотя, в пресс-службе суда подстраховались — помимо того, что решению министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима, суд все же решил не называть масочный режим необязательным.

"Описанные недостатки мешают суду должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соразмерность принятого решения", — говорится в решении.

По итогу, суд решил, что власть не объяснила ужесточение масочного режима.

Как сообщал портал "Комментарии", то время как украинское правительство ужесточает карантинные ограничения в связи с увеличением числа заболевших, страна-сосед решила не вводить общенациональный карантин, по крайней мере, в ближайшее время. С таким заявлением выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Чиновник объявил, что число заболевших в стране начало снижаться. Моравецкий уточнил, что такое произошло впервые за две недели.

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