В Румынии намекнули, что в декабре Украина получит мощную поддержку от ЕС: детали

На декабрьском саммите лидеры стран-членов Евросоюза должны поддержать широкий и всеобъемлющий пакет помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", такую новость приоткрыла министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, общаясь со СМИ перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе.

Луминица Одобеску. Фото из открытых источников

Луминица Одобеску отметила, на предстоящей встрече в следующем месяце ЕС должен будет послать "четкий политический сигнал" о том, что в блоке нет места для колебаний относительно дальнейшей помощи для Украины, которая продолжает давать отпор широкомасштабной российской агрессии.

Глава МИД Румынии заявила представителям масс-медиа, что Евросоюз подчеркивает необходимость подготовки "широкого и всеобъемлющего пакета помощи для Украины для его принятия во время Европейского совета в декабре".

Одобеску уверена, что между лидерами Евросоюза в декабре не будет политических разногласий относительно вопросов создания финансового инструмента для оборонной поддержки для Украины в рамках Европейского фонда мира.

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