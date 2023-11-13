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В Румынии намекнули, что в декабре Украина получит мощную поддержку от ЕС: детали

В МИД Румынии подчеркнули, на декабрьском саммите ЕС согласует всеобъемлющий пакет поддержки Украины

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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На декабрьском саммите лидеры стран-членов Евросоюза должны поддержать широкий и всеобъемлющий пакет помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", такую новость приоткрыла министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, общаясь со СМИ перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе.

В Румынии намекнули, что в декабре Украина получит мощную поддержку от ЕС: детали

Луминица Одобеску. Фото из открытых источников

Луминица Одобеску отметила, на предстоящей встрече в следующем месяце ЕС должен будет послать "четкий политический сигнал" о том, что в блоке нет места для колебаний относительно дальнейшей помощи для Украины, которая продолжает давать отпор широкомасштабной российской агрессии.


Глава МИД Румынии заявила представителям масс-медиа, что Евросоюз подчеркивает необходимость подготовки "широкого и всеобъемлющего пакета помощи для Украины для его принятия во время Европейского совета в декабре".

Одобеску уверена, что между лидерами Евросоюза в декабре не будет политических разногласий относительно вопросов создания финансового инструмента для оборонной поддержки для Украины в рамках Европейского фонда мира. 

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшие топ-лица НАТО сделали неоднозначные заявления касательно территориальной целостности Украины. Генсек НАТО 2009-2014 годов Андерс Расмуссен призвал Альянс принять нашу страну в блок, несмотря на оккупированные территории. Корейский сценарий завершения войны с РФ (фактически раздел Украины) предлагает экс-командующий НАТО войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В РФ уже аплодируют таким предложениям, видя в них стимул для продолжения агрессии. В Офисе президента Украины как раз об этом и предупреждают – мол, сами подобные разговоры явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию. И всё же такие разговоры ведутся. И сейчас – достаточно громко, как и разговоры о необходимости скорейших переговоров. Почему темы актуализировались? Как на это следует реагировать? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20231113-foreign-affairs-council-november-2023/142447-arrival-and-doorstep-ro-odobescu-20231113
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