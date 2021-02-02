В Румынии поймали медведя, который пугал туристов в горах

В минувшие выходные медведь выбежал на трассу румынского горнолыжного курорта и погнался за лыжником. Тому удалось отвлечь внимание зверя брошенным его сторону рюкзаком. Это остановило животное и помогло выиграть время сотрудникам спуска, которые и отогнали медведя.

Медведь (фото из открытых источников)

Власти страны сообщают – медведь, пугавший туристов, пойман и горнолыжные трассы снова безопасны для любителей горнолыжного спорта.

Специалисты по отлову диких животных Минприроды Румынии заверили: отлов медведя прошел легко, ни животное, ни люди не пострадали. Любопытного медведя удалось заманить в клетку, поэтому специалисты обошлись без применения снотворного

Отловленный медведь будет доставлен окрестности хутора Бихор, где он будет выпущен на свободу в дикую природу.

Напомним, с приходом зимы, многие туристы поехали пройтись по зимним маршрутам, несмотря на заявления Укргидрометцентр, что в скором времени поменяется погода не в лучшую сторону и выходить по тропам без гида запрещено. Так, в Закарпатской области вблизи села Пилипец на горе Гемба потерялся лыжник, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во время катания мужчина из-за погодных условий съехал с трассы и потерял ориентир. Мужчина катался сам, без гида. Как стало известно, что в настоящее время связи с ним нет.

Для поиска привлечено около десяти человек личного состава и несколько единицы техники. По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье ожидается значительное лавинная опасность, ожидается третий уровень опасности. На горе снегопад, плохая видимость.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!