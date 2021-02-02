В Румынии поймали медведя, который пугал туристов в горах

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Ольга Чародий
В минувшие выходные медведь выбежал на трассу румынского
горнолыжного курорта и погнался за лыжником. Тому удалось отвлечь внимание
зверя брошенным его сторону рюкзаком. Это остановило животное и помогло
выиграть время сотрудникам спуска, которые и отогнали медведя.
Медведь (фото из открытых источников)
Власти страны сообщают – медведь, пугавший туристов, пойман и
горнолыжные трассы снова безопасны для любителей горнолыжного спорта.
Специалисты по отлову диких животных Минприроды Румынии
заверили: отлов медведя прошел легко, ни животное, ни люди не пострадали.
Любопытного медведя удалось заманить в клетку, поэтому специалисты обошлись без
применения снотворного
Отловленный медведь будет доставлен окрестности хутора Бихор, где он будет выпущен на свободу в дикую природу.
Напомним, с приходом зимы, многие туристы поехали пройтись по зимним маршрутам, несмотря на заявления Укргидрометцентр, что в скором времени поменяется погода не в лучшую сторону и выходить по тропам без гида запрещено. Так, в Закарпатской области вблизи села Пилипец на горе Гемба потерялся лыжник, сообщает пресс-служба ГСЧС.Во время катания мужчина из-за погодных условий съехал с трассы и потерял ориентир. Мужчина катался сам, без гида. Как стало известно, что в настоящее время связи с ним нет. Для поиска привлечено около десяти человек личного состава и несколько единицы техники. По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье ожидается значительное лавинная опасность, ожидается третий уровень опасности. На горе снегопад, плохая видимость.
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