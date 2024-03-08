В Румынии рассказали, какую подлость задумал Путин в отношении стран Запада

Как подчеркнула Одобеску, таким образом в Кремле хотят перессорить союзников и создать "трение" буквально накануне выборов в Соединенных Штатах.

Владимир Путин

Министр иностранных дел считает, что страны Запада должны эффективно и скоординированно бороться с российской дезинформацией.

"Россия пытается бросить вызов демократическим институтам в наших странах, испытать их на прочность и столкнуть нас друг с другом, непосредственно и через марионеток",

– сказала министр.

При этом она подчеркнула, что Запад, даже против природных разногласий, должен сделать все для того, чтобы Украина победила в захватнической войне с Россией. По ее словам, если страны Запада этого не смогут достичь, авторитарные лидеры могут также пойти на то, чтобы бросить вызов международному порядку.

Министр иностранных дел Румыния сообщила, что ее страна ведет переговоры с союзниками по внедрению плана противодействия российской дезинформации со стороны России и ее диктатора Владимира Путина.

Кроме того, известно, что Британия и Германия уже пообещали сделать все для того, чтобы не разрешить кремлевскому диктатору разделить страны Запада. При этом, как подчеркнул министр иностранных дел Британии Дэвид Кемер, сейчас наблюдается невероятное единство между союзниками, в том числе и НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что союзники Киева не позволят российскому диктатору Путину запугать их или посеять раздор между странами цивилизованного мира. При этом она добавила, что партнеры в случае разногласий будут обсуждать их за закрытыми дверями, чтобы не давать Кремлю поводов играть на этом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему Запад не смог изолировать Россию.