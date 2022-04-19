В Румынии заявили, что добудут первые объемы газа уже в этом году: что известно

Власти Румынии заявили об ожиданиях по добыче природного газа из шельфа Черного моря в 2022 году. Об этом сообщает Caliber.Az.



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По словам премьер-министра Николае Чуки, страна может получить первые объемы газа собственной добычи из месторождений на шельфе Черного моря летом.

Сообщается, что, по данным геологической разведки, месторождение может давать один миллиард кубометров газа в год. Залежи природного газа по так называемому периметру Caragele оцениваются примерно в 30 миллиардов кубометров, периметру Neptun Deep составляет 42-84 миллиарда кубометров. Примерные запасы в периметре Мидии составляют примерно 20-30 млрд. куб. Впрочем, значительные объемы газа компания Black Sea Oil&Gas сможет поставлять с 2024 года. Объем в миллиард кубометров смогут добывать с 2026 года. Учитывая войну в Украине и обсуждение в ЕС эмбарго на российские энергоносители, страна пытается ускорить начало эксплуатации собственных газовых месторождений в море на Neptun Deep.

15 апреля румынские политики внесли в парламент законопроект, который регулирует условия разработки газовых месторождений в шельфе Черного моря на периметрах месторождений. В документе предусмотрено благоприятные условия для инвесторов-участников сделки из других стран. Парламентарии рассматривают документ в срочном порядке.

"Что касается независимости от поставок газа из российской федерации, мы решили, что этот закон обеспечит стабильность и правовую предсказуемость бизнес-среды в этой сфере", – сказал Чука.

Акциями Black Sea Oil & Gas владеют Carlyle International Energy Partners и Европейский банк реконструкции и развития. Долю ExxonMobil в проекте разработки местороджения газа в Черном море выкупила румынская государственная компания Romgaz.

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