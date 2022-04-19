logo

BTC/USD

41595.96

ETH/USD

3114.03

LTC/USD

113.04

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Румынии заявили, что добудут первые объемы газа уже в этом году: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Румынии заявили, что добудут первые объемы газа уже в этом году: что известно

Румыния планирует добывать газ из шельфа Черного моря

сегодня, 17:21
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Власти Румынии заявили об ожиданиях по добыче природного газа из шельфа Черного моря в 2022 году. Об этом сообщает Caliber.Az.

В Румынии заявили, что добудут первые объемы газа уже в этом году: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам премьер-министра Николае Чуки, страна может получить первые объемы газа собственной добычи из месторождений на шельфе Черного моря летом.

Сообщается, что, по данным геологической разведки, месторождение может давать один миллиард кубометров газа в год. Залежи природного газа по так называемому периметру Caragele оцениваются примерно в 30 миллиардов кубометров, периметру Neptun Deep составляет 42-84 миллиарда кубометров. Примерные запасы в периметре Мидии составляют примерно 20-30 млрд. куб. Впрочем, значительные объемы газа компания Black Sea Oil&Gas сможет поставлять с 2024 года. Объем в миллиард кубометров смогут добывать с 2026 года. Учитывая войну в Украине и обсуждение в ЕС эмбарго на российские энергоносители, страна пытается ускорить начало эксплуатации собственных газовых месторождений в море на Neptun Deep.

15 апреля румынские политики внесли в парламент законопроект, который регулирует условия разработки газовых месторождений в шельфе Черного моря на периметрах месторождений. В документе предусмотрено благоприятные условия для инвесторов-участников сделки из других стран. Парламентарии рассматривают документ в срочном порядке.

"Что касается независимости от поставок газа из российской федерации, мы решили, что этот закон обеспечит стабильность и правовую предсказуемость бизнес-среды в этой сфере", – сказал Чука.

Акциями Black Sea Oil & Gas владеют Carlyle International Energy Partners и Европейский банк реконструкции и развития. Долю ExxonMobil в проекте разработки местороджения газа в Черном море выкупила румынская государственная компания Romgaz.

Как сообщал портал "Комментарии", президент РФ Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" (наложившие санкции против РФ за открытое вторжение в Украину). Эксперты рассказали, что это значит.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://caliber.az/en/post/73204/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!