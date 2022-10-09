В Румынии заявили о необходимости переговоров с Россией: министр обороны сделал заявление

В Румынии заговорили о переговорах с РФ. В стране считают, что якобы Запад должен вести эти переговоры, даже если в результате это будет замороженный конфликт. Ведь у РФ есть ресурсы для продолжения войны. Такое скандальное заявление сделал Министр обороны Румынии Василе Динку, пишет портал G4 Media.

Василе Дынку (фото из открытых источников)

По мнению Василе Динку, нужно договориться о гарантиях безопасности для Украины, потому что украинские власти не согласятся на "несправедливую потерю территорий".

"Единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем происходящее сейчас уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", — сказал министр.

Глава оборонного ведомства Румынии считает, что "страны мира, НАТО, США" должны договориться с Россией о гарантиях безопасности для Украины". Ведь у России есть ресурсы для того, чтобы продолжать войну, а "политический класс в Украине, в настоящее время, не может позволить себе допустить несправедливую утрату территории".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что говорит неожиданное заявление Минска. Белоруссия обвинила Украину в подготовке удара по стране. В украинском МИДе назвали это провокацией. По словам руководителя исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолога, эксперта по коммуникациям Дмитрия Громакова, по логике Кремля, с момента вхождения оккупированных территорий в правовое поле РФ война меняет свой характер. По сути, россияне меняют весь пропагандистский нарратив по поводу "специальной военной операции".

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