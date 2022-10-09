logo

BTC/USD

19508.81

ETH/USD

1324.74

LTC/USD

53.66

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Румынии заявили о необходимости переговоров с Россией: министр обороны сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

В Румынии заявили о необходимости переговоров с Россией: министр обороны сделал заявление

США и страны Европы будто должны вести дипломатические беседы с Россией

сегодня, 16:57
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Румынии заговорили о переговорах с РФ. В стране считают, что якобы Запад должен вести эти переговоры, даже если в результате это будет замороженный конфликт. Ведь у РФ есть ресурсы для продолжения войны. Такое скандальное заявление сделал Министр обороны Румынии Василе Динку, пишет портал G4 Media.

В Румынии заявили о необходимости переговоров с Россией: министр обороны сделал заявление

Василе Дынку (фото из открытых источников)

По мнению Василе Динку, нужно договориться о гарантиях безопасности для Украины, потому что украинские власти не согласятся на "несправедливую потерю территорий".

"Единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем происходящее сейчас уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", — сказал министр.

Глава оборонного ведомства Румынии считает, что "страны мира, НАТО, США" должны договориться с Россией о гарантиях безопасности для Украины". Ведь у России есть ресурсы для того, чтобы продолжать войну, а "политический класс в Украине, в настоящее время, не может позволить себе допустить несправедливую утрату территории".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что говорит неожиданное заявление Минска. Белоруссия обвинила Украину в подготовке удара по стране. В украинском МИДе назвали это провокацией. По словам руководителя исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолога, эксперта по коммуникациям Дмитрия Громакова, по логике Кремля, с момента вхождения оккупированных территорий в правовое поле РФ война меняет свой характер. По сути, россияне меняют весь пропагандистский нарратив по поводу "специальной военной операции".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.g4media.ro/dincu-negocierea-reprezinta-singura-sansa-pentru-ca-rusia-sa-faca-pace-cu-ucraina-tarile-lumii-nato-statele-unite-sa-negocieze-pentru-ucraina-garantii-de-securitate-si-o-pace-cu-rusia.html
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!