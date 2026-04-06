Сербские спецслужбы официально заявили, что не нашли никаких доказательств причастности Украины к возможной диверсии на газопроводе, поставляющем газ в Венгрию. В Белграде отметили, что вокруг этого инцидента распространяется значительная волна дезинформации , и все обвинения в адрес Киева безосновательны. В настоящее время нет подтверждений о возможном привлечении любых других стран к этому событию. Об этом сообщает сербское издание Kurir.

Директор Военно-безопасного агентства Сербии Джуро Йованич подчеркнул, что сербские службы не зафиксировали ни одного "украинского следа" по делу о вероятной диверсии. Он также опроверг намеки венгерской стороны, пытавшихся увязать инцидент с Украиной, и призвал не распространять непроверенную информацию.

По словам Йованича, утверждения о том, что сербские военные якобы фальсифицировали доказательства или искали украинскую взрывчатку, не отвечают действительности. Кроме того, директор агентства пояснил, что происхождение взрывчатки, обнаруженной на месте, не свидетельствует о причастности страны-производителя к инциденту.

В частности, маркировка на материалах указывает на их производство в США, однако это не означает автоматически участия Соединенных Штатов в диверсии. Он иронично отметил, что по такой логике любая страна-производитель могла бы быть обвинена, что абсурдно.

