В Сербии жестко приструнили Орбана из-за претензии Украины: что происходит

По данным сербских спецслужб, Украина не имеет отношения к вероятному взрыву на газопроводе в Венгрию.

6 апреля 2026, 10:30
Клименко Елена

Сербские спецслужбы официально заявили, что не нашли никаких доказательств причастности Украины к возможной диверсии на газопроводе, поставляющем газ в Венгрию. В Белграде отметили, что вокруг этого инцидента распространяется значительная волна дезинформации , и все обвинения в адрес Киева безосновательны. В настоящее время нет подтверждений о возможном привлечении любых других стран к этому событию. Об этом сообщает сербское издание Kurir.

Директор Военно-безопасного агентства Сербии Джуро Йованич подчеркнул, что сербские службы не зафиксировали ни одного "украинского следа" по делу о вероятной диверсии. Он также опроверг намеки венгерской стороны, пытавшихся увязать инцидент с Украиной, и призвал не распространять непроверенную информацию.

По словам Йованича, утверждения о том, что сербские военные якобы фальсифицировали доказательства или искали украинскую взрывчатку, не отвечают действительности. Кроме того, директор агентства пояснил, что происхождение взрывчатки, обнаруженной на месте, не свидетельствует о причастности страны-производителя к инциденту.

В частности, маркировка на материалах указывает на их производство в США, однако это не означает автоматически участия Соединенных Штатов в диверсии. Он иронично отметил, что по такой логике любая страна-производитель могла бы быть обвинена, что абсурдно.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночное время и утром 6 апреля российские войска нанесли удары по энергообъектам Черниговщины, зафиксировано четыре попадания. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



Источник: https://www.kurir.rs/vesti/politika/9960615/djuro-jovanic-obracanje-javnosti
