Сербські спецслужби офіційно заявили, що не знайшли жодних доказів причетності України до можливої диверсії на газогоні, який постачає газ до Угорщини. У Белграді відзначили, що навколо цього інциденту шириться значна хвиля дезінформації, і всі звинувачення на адресу Києва є безпідставними. На цей час немає підтверджень щодо можливого залучення будь-яких інших країн до цієї події. Про це повідомляє сербське видання Kurir.

Директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич підкреслив, що сербські служби не зафіксували жодного "українського сліду" у справі про ймовірну диверсію. Він також спростував натяки угорської сторони, які намагалися пов’язати інцидент з Україною, і закликав не поширювати неперевірену інформацію.

За словами Йованича, твердження про те, що сербські військові нібито фальсифікували докази або шукали українську вибухівку, не відповідають дійсності. Крім того, директор агентства пояснив, що походження вибухівки, яку виявили на місці, не свідчить про причетність країни-виробника до інциденту.

Зокрема, маркування на матеріалах вказує на їхнє виробництво у США, однак це не означає автоматично участі Сполучених Штатів у диверсії. Він іронічно зазначив, що за такою логікою будь-яка країна-виробник могла б бути звинувачена, що є абсурдним.

