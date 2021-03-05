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Главная Новости Мир ЕС В Швеции мужчина с ножом порезал 8 человек: подробности
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В Швеции мужчина с ножом порезал 8 человек: подробности

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему, он был нейтрализован и доставлен в больницу

сегодня, 03:26
Автор:

Ольга Чародий

В г. Ветланда 20-летний мужчина напал с ножом на местных жителей и нанёс им тяжёлые ранения. Нападения были совершены в пяти местах, сообщает пресс-служба шведской полиции.

В Швеции мужчина с ножом порезал 8 человек: подробности

Мужчина напал на прохожих в Швеции (фото из открытых источников)

Все потерпевшие в экстренном порядке были госпитализированы. Во время задержания нападавший оказал сопротивление милиции. Полицейским пришлось применить табельное оружие и ранить злоумышленника который вел себя агрессивно. Преступник получил огнестрельное ранение ноги и также был госпитализирован поз наблюдением полиции.

Имя преступника не сообщается, однако известно, что он неоднократно попадало в поле зрения милиции за разного рода правонарушения. Изначально расследование велось как покушение на убийство, позднее следствие пошло по статье теракт.

Напомним, швейцарская полиция подтвердила, что женщина, которая во вторник в универмаге Лугано нанесла удар ножом в шею одному человеку и пыталась задушить другого, принадлежит к джихадистам. Федеральная прокуратура назвала инцидент в италоязычном южном кантоне Тичино террористическим нападением и взяла на себя расследование. Подозреваемая, 28-летняя женщина, проживающая в этом районе, находится под стражей. Швейцарские СМИ цитируют свидетелей, которые говорят, что нападавшая заявила о принадлежности к джихадистской группировке "Исламское государство".

Один пострадавший получил серьезные, но не опасные для жизни травмы, а другой получил легкие ранения.  Напомним, нейтральная Швейцария до сих пор избегала крупномасштабных атак джихадистов, которые побудили Францию ​​и Германию в этом месяце ужесточить пограничный контроль.


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Источник: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/mars/3/03-mars-1533-polisinsatskommendering-vetlanda/
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