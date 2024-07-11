В Швеции шокировали признание о том, почему они не предоставили Киеву истребители Gripen

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем подтвердил, что Швеция может рассмотреть возможность поставки Украине истребителей Gripen в будущем. В частности, об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Gripen

Бильстрем пояснил, что решение Швеции временно приостановить поставки истребителей Gripen в Украину было принято из-за того, что Киев решил, что иметь одновременно две системы истребителей – F-16 и Gripen – слишком сложно.

"Но это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripen, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же это дело Украины, а не правительства Швеции", – заявил Бильстрем.

Он подчеркнул, что это не означает, что Швеция не рассматривает возможность поставки Gripen в будущем после завершения программы F-16.

В связи с невозможностью поставки Gripen из-за наличия F-16, Швеция предоставила Украине другие возможности, в частности системы наблюдения ASC 890. Как подчеркнул министр, это позволит Украине лучше координировать действия с воздушными истребителями F-16, обеспечивая более эффективное проведение воздушных боев, наблюдение и управление ими.

На вопрос о возможности предстоящих поставок Gripen Украине, Бильстрем ответил положительно.

"Да да. Это просто практический вопрос. Я бы сказал, что F-16, который в настоящее время внедряется в украинские ВВС, обеспечит вам большие и важные возможности. Когда это будет реализовано, тогда мы сможем говорить о воздушных истребителях Gripen", – подтвердил глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Бильстрем добавил, что ни у Швеции, ни у ее правительства нет никаких ограничений на дальнейшие дискуссии после внедрения F-16. Однако он подчеркнул, что решение в пользу F-16 было принято украинским правительством, а не шведским.

"Глава МИД Швеции сказал, что Украина отказалась раньше истребителей Gripen, потому что "слишком много" иметь и F-16, и Gripen. Это как?" – прокомментировала сообщение нардеп София Федина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Швеция приостановила решение о поставках Украине своих истребителей после обращения нескольких стран. Ходили даже слухи о том, что Германия повлияла на Швецию, поскольку ее истребители могут нести ракеты "таурус".



