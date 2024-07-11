В Швеции шокировали признание о том, почему они не предоставили Киеву истребители Gripen

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Ткачик Олеся
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем подтвердил, что Швеция может рассмотреть возможность поставки Украине истребителей Gripen в будущем. В частности, об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
Gripen
Бильстрем пояснил, что решение Швеции временно приостановить поставки истребителей Gripen в Украину было принято из-за того, что Киев решил, что иметь одновременно две системы истребителей – F-16 и Gripen – слишком сложно.
Он подчеркнул, что это не означает, что Швеция не рассматривает возможность поставки Gripen в будущем после завершения программы F-16.
В связи с невозможностью поставки Gripen из-за наличия F-16, Швеция предоставила Украине другие возможности, в частности системы наблюдения ASC 890. Как подчеркнул министр, это позволит Украине лучше координировать действия с воздушными истребителями F-16, обеспечивая более эффективное проведение воздушных боев, наблюдение и управление ими.
На вопрос о возможности предстоящих поставок Gripen Украине, Бильстрем ответил положительно.
Бильстрем добавил, что ни у Швеции, ни у ее правительства нет никаких ограничений на дальнейшие дискуссии после внедрения F-16. Однако он подчеркнул, что решение в пользу F-16 было принято украинским правительством, а не шведским.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Швеция приостановила решение о поставках Украине своих истребителей после обращения нескольких стран. Ходили даже слухи о том, что Германия повлияла на Швецию, поскольку ее истребители могут нести ракеты "таурус".
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