В Швейцарии арестовали наркобарона под прозвищем "резатель пальцев": что известно

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Наиболее разыскиваемого преступника наконец-то задержали в Швейцарии. Полицейским удалось арестовать 35-летнего бельгийца и его спутницу. Мужчина находился в международном розыске два года. Об этом пишет The Guardian.



Молодому мужчине дали прозвище "резатель пальцев", потому что он вроде бы отрезал пальцы наркоторговцам, наказывая их. Также в суде доказана его вина в похищении людей, захвате заложников, вооруженных ограблениях, торговле наркотиками и воровстве. В 2020 году бельгийца приговорил Апелляционный суд Антверпена к четырем годам лишения свободы. Известно, что обвиняемый совершил похищение голландца, пытал его и избивал за то, что тот не смог провезти наркотики через таможню Великобритании.

Ранее в 2010 году его привлекали к ответственности в Лимбурге за то, что он якобы отрезал пальцы голландскому преступнику секатором. Однако его оправдали за неимением улик для доказательства вины подозреваемого. Но после этого мужчину прозвали "резателем пальцев".

В СМИ говорят о его связях с наркогруппой, действовавшей в Антверпене и переправлявшей тонны кокаина из Южной Америки в Европу. Считается, что бельгиец скрывался от правосудия в Южной Африке. Однако 17 февраля швейцарские спецподразделения арестовали бельгийца в Цюрихе, где его обнаружили с женщиной и ребенком. Наблюдение за ним велось больше месяца. Бельгийские правоохранители уже подали запрос на его экстрадицию.

Как сообщал портал "Комментарии", в Швейцарии для эвтаназии одобрили созданный на 3D-принтере. Процесс эвтаназии активируется изнутри человеком, намеревающимся умереть. Капсула очень удобна. Человек ложится внутрь и когда чувствует, что готов, нажимает кнопку.

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