В Швейцарии неизвестные устроили стрельбу: 2 ранены (видео)

В городе Биль в Швейцарии неизвестные устроили стрельбу два часа назад. По словам очевидцев, прозвучало 5 выстрелов и двое людей упали на землю.

Фото: 24 heures

На данный момент полиция не считает инцидент террористическим актом. Как отметили очевидцы, один из нападавших достал пистолет и выстрелили три раза. Одного из нападавших подозревают в убийстве. Полиция пока не обнародовала информацию о случившемся.

Напомним, за последний месяц по всей Европе была проведена серия террористических атак. Великобритания, Франция, Австрия повысили уровень террористической угрозы. Некоторые страны ужесточили пропускной контроль на границах и наблюдение за мигрантами внутри государств.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 11 ноября, в результате взрыва были ранены как минимум два человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия) во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти, заявили французские офицеры. Сегодня Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение.





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