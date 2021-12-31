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В Словакии будут платить по 300 евро за вакцинацию: кто их получит

Для охвата вакцинацией против COVID-19 как можно большего количества граждан в возрасте от 60 лет Министерство финансов Словакии предусмотрело особые льготы

сегодня, 13:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Словацкое правительство посредничеством почты доставляет чеки на 300 евро вакцинированным гражданам старше 60 лет на адрес, который они указывают в пунктах вакцинации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает радио Свобода.

В Словакии будут платить по 300 евро за вакцинацию: кто их получит

Вакцинация. Фото из открытых источников

В Министерстве финансов Словакии приняли решение предусмотреть особые льготы для людей в возрасте, чтобы мотивировать людей, попадающих в категории риска, охотнее вакцинироваться против коронавируса. Так финансовую выгоду в 300 евро могут получить граждане Словакии в возрасте от 60 и старше лет. Эти деньги есть возможность получить у тех, кто пройдет полный курс вакцинации до 15 марта 2022 года или же до этого времени зарегистрируется на вакцинацию. 

В Минфине уточняют, что на материальную выгоду могут претендовать только граждане Словакии, которые постоянно проживают в стране и которые до 15 января 2022 года уже получили хотя бы один укол с вакциной против коронавируса.

С помощью почты правительство адресно доставляет чеки на 300 евро всем вакцинированным.

Если говорить о статистике, то на сегодняшний день хотя бы один укол с вакциной против коронавируса получили 2,4 млн словаков. Примерно такое же количество, а именно – 2,5 млн граждан прошли полный курс вакцинации.

Отметим, похожую тактику для мотивации пенсионеров вакцинироваться предприняло правительство Болгарии. Правда из-за финансовых сложностей в Болгарии там в качестве финансовой мотивации пенсионеры получают по 38 евро.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-slovachchyna-litni-liudy-vaktsynatsiya/31634093.html
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