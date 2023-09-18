В Словакии отменят военную помощь и политическую поддержку Украины, когда правительство возглавит новый премьер-министр и экс-чиновник, политик-популист Роберт Фицо.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Сейчас политика считают главным претендентом на этот пост после того, как состоятся досрочные парламентские выборы, ожидаемые в этой стране 30 сентября. Именно политической силе Smer прогнозируют победу во время политической кампании.

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"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", — заявил Фицо Associated Press.



Как он утверждает, дальнейшая война – прогнозируемая, по этой причине никакая военная помощь властям Украины не будет помогать: бесполезно говорить, что Россия вернет территории, которые уже оккупировала на территории Украины, высказался Фицо.

"Наивно думать, что Россия покинет Крым", – добавляет политик.



Как он утверждает, украинские власти должны заключить компромиссное "мирное соглашение" с Россией. Чтобы в Москве и Киеве быстрее пришли к "согласию", словацкий политик рекомендует воспользоваться влиянием Соединенных Штатов и Евросоюза. Еще Фицо публично процитировал пропагандистское заявление России, что в Донбассе 8 лет РФ воюет с "украинскими нацистами".



При этом с последним заявлением Фицо выступил перед местными избирателями, проводя свою предвыборную кампанию в Топольчанах.



"Война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске", — сказал политик.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Словакия приостановила украинский агроимпорт.

