Правительство Словакии, которое сейчас взяло курс на то, чтобы не предоставлять военную помощь Киеву, обвинило своим предшественников в государственной измене и злоупотреблении служебным положением из-за военной помощи, направленной в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Словакия. Фото: из открытых источников

Министерство обороны Словакии подало уголовное заявление против предыдущего правительства, в частности, против бывшего министра обороны Ярослава Надя, заявив, что временный кабинет не имел права принимать такое фундаментальное решение, которое оставило Словакию без противовоздушной обороны после того, как она отправила все свои 13 самолетов МиГ-29 в Украину.

"Я лично считаю, что Ярослав Надь — предатель, и это не должно сойти ему с рук", — заявил заместитель министра обороны Игорь Мелихер.

Предыдущая администрация во главе с Эдуардом Хегером, союзником Киева в противостоянии российской агрессии, не смогла получить вотум доверия в парламенте и находилась в режиме временного правительства еще до принятия решения об отправке военных самолетов на Украину.

Надь защищал решение о поставке МиГов Украине как "юридически обоснованное", поскольку оно было основано на юридическом анализе и коллективном одобрении правительства. Его союзники утверждают, что уголовное дело является частью гибридной войны, исходящей из России.

Читайте также на портале "Комментарии" - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который восстанавливается после покушения на него в прошлом месяце, отдал голос на выборах в Европарламент.

"Надо голосовать за евродепутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны", – написал Роберт Фиц, намекая, что нужно прекратить помогать Украине поставками оружия.



