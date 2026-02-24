В Словакии уже готовят уголовные производства против Фицо: поразительная причина

Словацкая оппозиционная партия SaS объявила о планах подать уголовные жалобы в прокуратуру в связи с решением премьер-министра Роберта Фицо временно прекратить аварийную поставку электроэнергии в Украину. Об этом сообщает издание Dennik N.

Фото: из открытых источников

Оппозиция считает, что шаг правительства может негативно отразиться на энергетической безопасности Украины. Депутат SaS Карол Галек подверг жесткой критике действия премьера, отметив, что решение вредит поддержке Киева в условиях войны и создает риски для критической инфраструктуры, в том числе больниц, которые могут остаться без электроснабжения во время операций с ранеными после обстрелов.

Председатель партии SaS Бронислав Греллинг уточнил, что предметом уголовных жалоб станут подозрения в злоупотреблении властью, государственной измене, бесчеловечности, террористическом акте и нарушении служебных обязанностей во время управления чужим имуществом.

По словам Галека, прекращение поставок аварийной электроэнергии может привести к серьезным последствиям: больницы в Украине рискуют оказаться без света в критические моменты, что создает угрозу жизни раненых.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал национального оператора энергосетей рассмотреть возможность временного прекращения аварийного экспорта электроэнергии в Украину в случае, если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не будут возобновлены.

В то же время власти Словакии заявляют, что украинская сторона пока не разрешает европейским экспертам доступ к месту повреждения нефтепровода. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил об этом во время закрытого заседания Совета ЕС по иностранным делам, подчеркнув необходимость возобновления контроля и безопасной транспортировки ресурсов.

