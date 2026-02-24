У Словаччині вже готують кримінальні провадження проти Фіцо: вражаюча причина

Словацька опозиційна партія SaS оголосила про плани подати кримінальні скарги до прокуратури у зв’язку з рішенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо тимчасово припинити аварійне постачання електроенергії в Україну. Про це повідомляє видання Dennik N.

Фото: з відкритих джерел

Опозиція вважає, що крок уряду може негативно позначитися на енергетичній безпеці України. Депутат SaS Карол Галек жорстко розкритикував дії прем’єра, зазначивши, що рішення шкодить підтримці Києва в умовах війни та створює ризики для критичної інфраструктури, зокрема лікарень, які можуть залишитися без електропостачання під час операцій із пораненими після обстрілів.

Голова партії SaS Браніслав Грьолінг уточнив, що предметом кримінальних скарг стануть підозри у зловживанні владою, державній зраді, нелюдяності, терористичному акті та порушенні службових обов’язків під час управління чужим майном.

За словами Галека, припинення постачання аварійної електроенергії може призвести до серйозних наслідків: лікарні в Україні ризикують опинитися без світла у критичні моменти, що створює загрозу для життя поранених.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо постачання нафти трубопроводом "Дружба" не буде відновлено.

Водночас влада Словаччини заявляє, що українська сторона поки не дозволяє європейським експертам доступ до місця пошкодження нафтопроводу. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив про це під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ, підкресливши необхідність відновлення контролю та безпечного транспортування ресурсів.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські збройні сили продовжують атакувати Україну балістичними ракетами, виготовленими наприкінці 2025 року та на початку 2026 року. Про це розповів радник міністра оборони Сергій Бескрестнов Флеш.