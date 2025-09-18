В Словакии заговори об отказе от российской нефти: что произошло

Словакия обозначила четкую позицию в вопросе энергетики. Министр экономики страны Дениса Сакова заявила, что сокращение импорта энергоресурсов из России возможно лишь при наличии надежных альтернатив и развитой инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации информационного агентства Bloomberg.

Словакия. Фото: из открытых источников

Словакия заняла осторожную позицию в вопросе снижения импорта российской нефти и газа. Министр экономики Дениса Сакова подчеркнула, что страна будет противостоять давлению со стороны США, пока не создаст необходимые условия для диверсификации.

По словам министра, преждевременные шаги могут стать значительным ударом по промышленности и экономике. Министр пояснила, что главная задача – развитие инфраструктуры для приема и транспортировки альтернативных поставок, без чего невозможно взять на себя долгосрочные обязательства.

Сакова рассказала, что озвучила позицию Братиславы на переговорах в Вене с министром энергетики США Крисом Райтом. Она отметила, что американская сторона поняла аргументы Словакии и признала необходимость расширения энергетических проектов в Европе.

Министр добавила, что страна готова отказаться от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, если будут доступны альтернативные маршруты и достаточные объемы.

При этом Сакова внесла ясность, что полное прекращение поставок из России в настоящий момент несет риски, так как Словакия находится в конце западных маршрутов. Она заверила, что при наличии достаточной пропускной способности альтернативных направлений Братислава не станет препятствовать диверсификации.

