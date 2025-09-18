У Словаччині заговори про відмову від російської нафти: що сталося

Словаччина окреслила чітку позицію щодо енергетики. Міністр економіки країни Дениса Сакова заявила, що скорочення імпорту енергоресурсів із Росії можливе лише за наявності надійних альтернатив та розвиненої інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації інформаційного агентства Bloomberg.

Словаччина зайняла обережну позицію щодо зниження імпорту російської нафти і газу. Міністр економіки Дениса Сакова підкреслила, що країна протистоятиме тиску з боку США, поки не створить необхідні умови для диверсифікації.

За словами міністра, передчасні кроки можуть стати значним ударом по промисловості та економіці. Міністр пояснила, що головне завдання – розвиток інфраструктури для прийому та транспортування альтернативних постачань, без чого неможливо взяти на себе довгострокові зобов'язання.

Сакова розповіла, що озвучила позицію Братислави на переговорах у Відні із міністром енергетики США Крісом Райтом. Вона зазначила, що американська сторона зрозуміла аргументи Словаччини та визнала необхідність розширення енергетичних проектів у Європі.

Міністр додала, що країна готова відмовитися від співпраці з Росією в енергетичній сфері, якщо будуть доступні альтернативні маршрути та достатні обсяги.

При цьому Сакова зрозуміла, що повне припинення поставок з Росії зараз несе ризики, оскільки Словаччина знаходиться в кінці західних маршрутів. Вона запевнила, що за наявності достатньої пропускної спроможності альтернативних напрямків Братислава не перешкоджатиме диверсифікації.

