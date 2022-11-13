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В Стамбуле произошел масштабный взрыв на улице: есть жертвы и много раненых (ВИДЕО)

В центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв

13 ноября 2022, 16:47
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Автор:

Лиля Воробьева

13 ноября на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате многие получили ранения, есть также погибшие. Об этом сообщает турецкое информационное телевидение NTV.

В Стамбуле произошел масштабный взрыв на улице: есть жертвы и много раненых (ВИДЕО)

Взрыв в центре Стамбула (фото из открытых источников)

Пока местные СМИ пока не сообщают, что стало причиной взрыва.

Телеканал CNN Türk сообщил об 11 раненых людях.

Стало известно, что на место трагедии после взрыва были отправлены десятки карет скорой помощи, а правоохранители оцепили район.

Между тем, в сети появился вероятный момент взрыва в центре Стамбула.

А представители местных властей уже выступили с официальным заявлением по поводу погибших.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены. О подробностях будет сообщено общественности впоследствии", — сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, какую игру ведут Турция и Венгрия в НАТО. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию перестать блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет Handelsblatt. Сообщается, что только эти две страны из 30 государств-членов НАТО еще не ратифицировали соглашение о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический союз. Венгрия к тому же еще и блокирует помощь Украине со стороны ЕС. Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль уверена, что на происходящее следует смотреть глобально. По ее словам, весь цивилизованный мир должен сосредоточиться на победе над Россией. Не ради Украины, а ради того, чтобы построить после наказания сошедшего с ума путинского режима и его пособий из тех же Беларуси, Ирана, Северной Кореи – гарантии безопасности. Реальные. Для всех. Создать механизмы, которые делают невозможными в будущем агрессии, подобные нынешней российской.

 



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Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-istiklal-caddesinde-patlama,HLkg5QnGGEa19ja6RQk6nQ
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