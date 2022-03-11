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В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект

В настоящее время о пострадавших или жертвах не сообщается

сегодня, 11:02
Автор:

Ольга Чародий
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Вечером 10 марта, в Загребе, вблизи студенческого общежития им. Степана Радича рухнул неизвестный предмет. По неподтвержденной до сих пор информации, это может быть обломок самолета. Об этом сообщает новостной канал N1.

В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект

Хорватия - фото из открытых источников


Отмечается, что после падения предмета сработала мощная детонация. По неофициальной информации, неизвестный объект – это часть самолета. Кроме него на земле находился противовзрывной блок.

Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, сообщили, что предмет действительно похож на часть авиационного двигателя. После падения на месте образовалась воронка диаметром 3 метра и глубиной 1 метр. Также на место падения предмета прибыли правоохранители, военная полиция и подразделение взрывотехников.


В министерстве внутренних дел Хорватии о падении неизвестного предмета сообщили через четыре часа после происшествия. В ведомстве отметили, что был взрыв, а вблизи места падения обнаружены два парашюта. В настоящее время о пострадавших или жертвах не сообщается. Известно, что повреждены несколько автомобилей, которые находились рядом с местом падения неизвестного предмета.


Напомним, действия путинской России часто сравнивают с действиями гитлеровской Германии. Специально для издания "Комментарии" директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда обозначил наиболее явные параллели. Есть ряд очевидных моментов, которые можно увидеть в действиях рашистской России и фашистской Германии. И провести между ними аналогии.  Во-первых, заигрывание значительной части мира с агрессором. То есть, долгое время мир не хотел понимать, признавать, что Путин — агрессор. Так в свое время было с Гитлером. И лишь широкомасштабная война России против Украины открыла глаза многим в западном истеблишменте. И там начали совсем по-другому (но уже по принципу "хватай мешки – вокзал отходит") решать эти вопросы.



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Источник: https://ba.n1info.com/vijesti/u-zagreb-se-srusila-nepoznata-letjelica-pronadjeni-krater-i-padobrani/
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