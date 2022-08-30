В Турции представили новый "Байрактар": новые функции и как выглядит "Красное яблоко" (ФОТО)

В турецком городе Самсун впервые на широкий круг представили новый беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma, что в переводе означает "Красное яблоко". Об этом сообщает Anadolu.

Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Bayraktar Kızılelma – могут агрессивно маневрировать и имеют развитую систему искусственного интеллекта. Об этом рассказал технический директор компании Baykar Сельчук Байрактор.

"Красное яблоко": что о нем известно

"Красное яблоко" – новый реактивный малозаметный, сверхзвуковой палубный беспилотный аппарат.

Известно, что для строительства использовали двигатели украинского производства. Также новый "Байрактар" имеет рабочую высоту 12 тысяч метров, а полезную нагрузку 1,5 тонны. В 2023 году ожидают первые его полеты.

Беспилотный летательный аппарат может подавлять системы противовоздушной обороны и ударять по объектам врага.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет наладить производство "Байрактаров" в России. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что президент РФ предложил ему сотрудничество по производству ударных беспилотников "Байрактар". Глава Кремля во время встречи в Тегеране с турецким президентом предложил наладить производство беспилотников "Байрактар" в России. Эрдоган во время заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития похвастался тем, что у турецких беспилотников появились новые клиенты. Президент Турции отметил, что такую ​​идею президент выразил в Тегеране, где состоялась их встреча. Также Эрдоган отметил, что даже ОАЭ предложили построить у них завод компании Baykar.

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