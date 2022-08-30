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В Турции представили новый "Байрактар": новые функции и как выглядит "Красное яблоко" (ФОТО)

Системы Bayraktar Kızılelma – это будущее военной авиации

сегодня, 20:59
Автор:

Лиля Воробьева
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В турецком городе Самсун впервые на широкий круг представили новый беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma, что в переводе означает "Красное яблоко". Об этом сообщает Anadolu.

В Турции представили новый "Байрактар": новые функции и как выглядит "Красное яблоко" (ФОТО)

Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Bayraktar Kızılelma – могут агрессивно маневрировать и имеют развитую систему искусственного интеллекта. Об этом рассказал технический директор компании Baykar Сельчук Байрактор.

"Красное яблоко": что о нем известно

"Красное яблоко" – новый реактивный малозаметный, сверхзвуковой палубный беспилотный аппарат.

 Известно, что для строительства использовали двигатели украинского производства. Также новый "Байрактар" имеет рабочую высоту 12 тысяч метров, а полезную нагрузку 1,5 тонны. В 2023 году ожидают первые его полеты.

 Беспилотный летательный аппарат может подавлять системы противовоздушной обороны и ударять по объектам врага.

В Турции представили новый ”Байрактар”: новые функции и как выглядит ”Красное яблоко” (ФОТО) - фото 2
В Турции представили новый ”Байрактар”: новые функции и как выглядит ”Красное яблоко” (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет наладить производство "Байрактаров" в России. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что президент РФ предложил ему сотрудничество по производству ударных беспилотников "Байрактар". Глава Кремля во время встречи в Тегеране с турецким президентом предложил наладить производство беспилотников "Байрактар" в России. Эрдоган во время заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития похвастался тем, что у турецких беспилотников появились новые клиенты. Президент Турции отметил, что такую ​​идею президент выразил в Тегеране, где состоялась их встреча. Также Эрдоган отметил, что даже ОАЭ предложили построить у них завод компании Baykar.



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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/pg/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1
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