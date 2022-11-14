В Турции встретились делегации США и России: что обсуждали

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Лиля Воробьева
14 ноября стало известно, что в Анкаре проходит встреча главы ЦРУ Ульяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. На встрече будут обсуждаться важные вопросы, включая угрозу ядерной эскалации. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Twitter журналистки CNN Наташи Бертран.
Переговоры США и России в Турции (фото из открытых источников)
"Директор ЦРУ Бернс сегодня встречается со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерный риск", — написала журналистка, ссылаясь на Совет национальной безопасности США.
В свою очередь, чиновники Белого дома для Reuters уточнили, что Бернс не ведет никаких переговоров. Глава ЦРУ также не обсуждает перемирие в Украине.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что В МИД Украины заявили, что Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия. Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Кремля, которое "не воспринимает предварительные условия в отношении Украины". В Киеве напомнили, что сегодня российские захватчики далеко не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко. Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска". По его словам, Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. А мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.
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