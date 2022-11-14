В Турции встретились делегации США и России: что обсуждали

14 ноября стало известно, что в Анкаре проходит встреча главы ЦРУ Ульяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. На встрече будут обсуждаться важные вопросы, включая угрозу ядерной эскалации. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Twitter журналистки CNN Наташи Бертран.

"Директор ЦРУ Бернс сегодня встречается со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерный риск", — написала журналистка, ссылаясь на Совет национальной безопасности США.

В свою очередь, чиновники Белого дома для Reuters уточнили, что Бернс не ведет никаких переговоров. Глава ЦРУ также не обсуждает перемирие в Украине.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что В МИД Украины заявили, что Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия. Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Кремля, которое "не воспринимает предварительные условия в отношении Украины". В Киеве напомнили, что сегодня российские захватчики далеко не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко. Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска". По его словам, Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. А мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.