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В украинском посольстве в Испании произошел взрыв

Один из работников украинского посольства в Мадриде получил травмы в результате взрыва.

сегодня, 16:40
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Автор:

Slava Kot

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва. Жертва взрыва попала в столичный госпиталь Испании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание AMP.

В украинском посольстве в Испании произошел взрыв

Произошел взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Фото: с открытых источников

По данным испанской полиции преступники использовали самодельную взрывчатку, которая находилась в конверте, попавшем в руки пострадавшего работника посольства. Испанские спецслужбы активировали антитеррористический протокол и оцепили территорию.

Взрыв произошел при открытии конверта работником посольства. Из-за легких повреждений работник самостоятельно отправился в больницу Мадрида, где получил медицинскую помощь и был выписан из учреждения.

По предварительной информации, конверт был предназначен для украинского посла, но его открыли охранники посольства в саду учреждения. По информации испанских СМИ, пока посольство Украины в Мадриде не предоставило заявлений об инциденте со взрывчаткой.

Ранее портал "Комментарии", что Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию страной, спонсирующей терроризм. Хотя такая резолюция и носит рекомендательный характер, ее признали члены нескольких десятков парламентов НАТО. Кроме того, резолюция сможет стать началом более радикальных решений в отношении России.

Также "Комментарии" писали об испанских климатических активистах, которые приклеили свои руки к рамам картин известного художника Гойи. Таким образом, организаторы акций протеста пытались привлечь внимание к изменению климата. Оба активиста задержали испанские специальные службы и отправили в местное отделение полиции.



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Источник: https://amp.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/11/30/1838387/madrid-herido-embajada-ucrania-por-carta-bomba.html
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