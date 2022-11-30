В украинском посольстве в Испании произошел взрыв

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва. Жертва взрыва попала в столичный госпиталь Испании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание AMP.

Произошел взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Фото: с открытых источников

По данным испанской полиции преступники использовали самодельную взрывчатку, которая находилась в конверте, попавшем в руки пострадавшего работника посольства. Испанские спецслужбы активировали антитеррористический протокол и оцепили территорию.



Взрыв произошел при открытии конверта работником посольства. Из-за легких повреждений работник самостоятельно отправился в больницу Мадрида, где получил медицинскую помощь и был выписан из учреждения.



По предварительной информации, конверт был предназначен для украинского посла, но его открыли охранники посольства в саду учреждения. По информации испанских СМИ, пока посольство Украины в Мадриде не предоставило заявлений об инциденте со взрывчаткой.



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